كاسبرسكي ترصد أكثر من 92 ألف هجوم سيبراني خبيث يتخفى في شكل خدمات ذكاء اصطناعي

رصدت شركة "كاسبرسكي" العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني طفرة قياسية ومقلقة في الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت، متمثلة في تسجيل أكثر من 92 ألف هجوم برمي خبيث تخفت تحت ستار أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الشهيرة.

وأفاد تقرير أمني حديث أصدرته الشركة، بأن القراصنة ومحترفي اختراق الهويات استغلوا الشغف العالمي المتزايد ببرمجيات التوليد الرقمي لخداع المستخدمين وتحميل برامج تجسس بالغة الخطورة لعام 2026.

استغلال منصات شهيرة لنشر برمجيات التجسس الخبيثة

تستهدف الحملات السيبرانية المكتشفة تزوير واجهات تطبيقات ومواقع ذكاء اصطناعي ذائعة الصيت مثل "ChatGPT" و"Midjourney" و"Gemini".

وحرص المهاجمون على تصميم صفحات ويب ومتاجر تطبيقات وهمية تتطابق بالكامل مع المنصات الأصلية، لإغراء الضحايا بتحميل إصدارات مزيفة على الحواسب والهواتف الذكية، والتي تبين احتوائها على برمجيات خبيثة من نوع "تسرّب البيانات" (Infostealers) المصممة لنهب ملفات الذاكرة العشوائية وسجلات المتصفح تلقائياً.

آلية الهندسة الاجتماعية لاختراق الحسابات البنكية للمستخدمين

تعتمد الشبكات الإجرامية على أساليب هندسة اجتماعية متطورة لخداع المستهلكين والموظفين عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ وبموجب الآلية البرمجية المتبعة.

يتم نشر إعلانات ممولة تعد بتوفير وصول مجاني لنسخ الذكاء الاصطناعي المدفوعة، وبمجرد تثبيت الملف.

تقوم البرمجية الخبيثة بسحب كلمات المرور المخزنة، وملفات تعريف الارتباط (Cookies)، والأرقام التعريفية للبطاقات الائتمانية دون إظهار أي نشاط مشبوه يرصده المستخدم على شاشة هاتف المحمول.

تحذيرات أمنية مشددة لحظر ثغرات التحميل العشوائي

تطالب "كاسبرسكي" مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات والجمهور العام في مصر والشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر الشديد والالتزام بقواعد السلامة الرقمية.

وأوضح الخبراء الفنيون بالشركة أن حظر هذه الموجة من التهديدات يتطلب الاعتماد الحصري على المتاجر الرسمية مثل "جوجل بلاي" و"آبل ستور"، مع تفعيل ميزة التحقق الثنائي (2FA)، وتحديث أنظمة الحماية لصد ثغرات برمجيات التجسس وحماية تدفق البيانات اللحظي لعام 2026.

يبرهن رصد هذا الكم الهائل من الهجمات على أن الطفرة التكنولوجية للذكاء الاصطناعي باتت سلاحاً ذا حدين يُساء استغلاله من قِبل قراصنة الويب؛ ومع استمرار تطور آليات الخداع السيبراني.

سيبقى الوعي الرقمي للمستخدم والتخلي عن تحميل البرمجيات مجهولة المصدر هما خط الدفاع الأول لمنع اختراق الهواتف وحماية الخصوصية المالية والمجتمعية عالمياً.