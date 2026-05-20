«أمازون» تطلق رسميًا ميزة توليد حلقات «البودكاست» بالذكاء الاصطناعي عبر مساعد «أليكسا»

أطلقت شركة أمازون العالمية ميزة برمجية ثورية مبتكرة تتيح لمساعدها الرقمي الشهير "أليكسا" (Alexa) توليد حلقات بودكاست صوتية مخصصة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأفاد بيان رسمي نشره موقع "أمازون نيوز룸"، بأن هذه الترقية تمنح المستخدمين القدرة على تحويل اهتماماتهم اليومية وموضوعاتهم المفضلة إلى برامج إذاعية مسموعة وفورية وبصياغة رقمية بالغة الدقة لعام 2026.

تخصيص كامل للمحتوى الصوتي وحسب الطلب

تستهدف أمازون من وراء هذه الخطوة إعادة صياغة سوق المحتوى الصوتي والترفيهي من خلال تلبية تطلعات المستمعين بشكل لحظي؛ وبموجب التحديث الجديد.

يستطيع المستخدم ببساطة أن يطلب من "أليكسا" إعداد حلقة بودكاست حول موضوع محدد، مثل "أحدث ميزات الهواتف الذكية" أو "ملخص أخبار الاقتصاد العالمي"، ليتولى المحرك الذكي فورياً جمع البيانات الموثوقة من الإنترنت وهندستها في قالب برامجي ممتع يتضمن مقدمة ونقاشاً وخاتمة بصوت بشري طبيعي 100%.

تفاعل حواري مُتطوّر يُحاكي المذيعين البشريين

تعتمد الهندسة الصوتية للحلقات المولّدة على نماذج لغوية وصوتية متطورة للغاية قادرة على محاكاة النبرة البشرية، والتحكم في مواضع الوقفات، والتعبير عن الانفعالات بدقة تفوق الأجيال السابقة؛ وحرص مطورو أمازون على جعل البودكاست الذكي تفاعلياً بالكامل، حيث يمكن للمستمع مقاطعة المساعد الرقمي أثناء البث لطرح أسئلة فرعية أو طلب التوسع في شرح نقطة معينة، لتقوم "أليكسا" بتعديل مسار الحديث ومواصلة الإلقاء دون أي توقف أو ارتباك برمي.

تحسينات ذكية لدعم منشئي المحتوى والمستمعين

تمنح المنصة الجديدة آفاقاً واعدة لقطاع صناعة المحتوى الرقمي، إذ توفر أدوات مساعدة تتيح للناشرين تدوين نصوصهم وتحويلها إلى حلقات مسموعة بعدة لغات وبأقل جهد.

وأوضح الخبراء التقنيون أن التحديث بدأ في الوصول تدريجياً لجميع أجهزة "Echo" والملحقات الذكية المتوافقة مع أليكسا، مع تقديم خيارات تحكم مرنة تتيح حفظ الحلقات المولّدة ومشاركتها مع الأصدقاء عبر تطبيقات التواصل، وسط توقعات بطفرة استهلاكية ضخمة في مصر والأسواق العربية فور دعم اللغات الإقليمية بالكامل.

ويبرهن ابتكار أمازون الأخير على أن الذكاء الاصطناعي الصوتي قد تجاوز مرحلة الأوامر المقتضبة ليدخل عصر الإنتاج الإبداعي المعقد طويل المدى؛ ومع انتشار هذه الحلقات الذكية المخصصة لعام 2026، ستتحول الشاشات والمكبرات المنزلية من أدوات استقبال تقليدية إلى محطات إذاعية شخصية تضمن للمستخدم الحصول على المعرفة والترفيه بالأسلوب الذي يفضله وفي الوقت الذي يحدده.