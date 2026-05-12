تكنولوجيا وسيارات

بقدرات "الاستماع المتزامن".. شركة "Thinking Machines" تطلق ثورة في تفاعل الذكاء الاصطناعي مع البشر

احمد الشريف

أعلنت شركة الأبحاث الناشئة "Thinking Machines" عن طموحها لتطوير جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تمتلك قدرة فريدة على "الاستماع أثناء التحدث"، في محاولة لكسر الجمود التقليدي في المحادثات الآلية وجعل الحوار مع الروبوتات أكثر طبيعية وبشرية، وهو ما يمثل قفزة نوعية تتجاوز النماذج الحالية التي تعتمد على مبدأ "الدور" في الكلام.

تفاعل ذكي ينهي زمن المقاطعات

تستهدف الشركة من خلال ابتكارها الجديد معالجة واحدة من أكبر المشكلات التقنية في المساعدات الصوتية الحالية، وهي عدم القدرة على الاستجابة للمقاطعات أو تغيير المسار أثناء الكلام. 

وبفضل البنية البرمجية المتطورة، سيتمكن النموذج من رصد الإشارات الصوتية للمستخدم وتحليلها في الوقت الفعلي حتى أثناء إلقاء إجابته، مما يسمح له بالتوقف فوراً إذا تمت مقاطعته أو تعديل سياق حديثه بناءً على رد فعل القارئ، تماماً كما يحدث في الحوارات البشرية اليومية.

ثورة في خدمة العملاء والتعليم

يؤكد خبراء التقنية أن هذه الميزة ستحدث تحولاً جذرياً في قطاعات خدمة العملاء والتعليم الافتراضي، حيث ستصبح الأنظمة قادرة على استشعار نبرة صوت المستخدم ومقاطعته لتوضيح نقطة معينة دون الحاجة لانتظار انتهاء الآلة من "خطابها" المسجل. 

وتعتمد هذه التقنية على معالجة متوازية للبيانات الصوتية (Full Duplex AI)، مما يقلل من زمن الاستجابة ويخلق تجربة تواصل انسيابية تخلو من فترات الصمت المحرجة أو التداخلات المزعجة التي تعاني منها الأنظمة الحالية.

تحديات تقنية ومعايير السرعة

تواجه "Thinking Machines" تحديات تقنية معقدة تتعلق بتقليل الكمون (Latency) وضمان أن تظل المعالجة محلية للحفاظ على الخصوصية، مع الحاجة لقوة معالجة هائلة لضمان عدم تأخر الرد. 

وتراهن الشركة على أن "الاستماع المتزامن" هو المفتاح الحقيقي لاجتياز اختبار "توريج" بشكل عملي، حيث تصبح الآلة شريكاً حقيقياً في الحوار وليس مجرد محرك بحث ينطق بالنتائج، وهو ما يمهد الطريق لدمج هذه الميزة في الروبوتات المنزلية والسيارات الذكية قريباً.

خاتمة

يمثل سعي "Thinking Machines" لبناء ذكاء اصطناعي "يسمع ويتكلم" في آن واحد بداية نهاية العصر البدائي للمساعدات الصوتية؛ ومع نضج هذه التقنية، قد نجد أنفسنا قريباً أمام شريك رقمي يفهمنا من "أنصاف الكلمات" ويجيد فن الحوار بنفس البراعة التي يجيد بها تخزين البيانات.

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

دينا فؤاد

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

الفنانة ليلى أحمد زاهر

