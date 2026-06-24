مدبولي: الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5%.. وبدء التشغيل الجزئي لحديقة تلال الفسطاط خلال أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة نمو الاقتصاد المصري وصلت إلى 5%، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري استطاع أن يصمد أمام كل التحديات الراهنة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تفقد مشروع تلال الفسطاط، هذه المنطقة التي كانت تحوي قمامة قبل تطويرها، والآن بها حديقة تعتبر أكبر المنتزهات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه سيتم بدء التشغيل الجزئي للحديقة خلال الأشهر المقبلة فقد قارت على الانتهاء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أوضح أنه تم إقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أنها تتضمن رفع جودة الخدمات حيث تضمنت زيادة مخصصات الصحة بنسبة 30%، والتعليم 20%، والحزمة الاجتماعية 837 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تعمل علي مساندة الصادرات وريادة الأعمال والصناعة بـ 80 مليار جنيه داخل الموازنة العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس النواب وافق على 6 مشروعات قوانين لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وإنهاء المنازعات الضريبية وضريبة القيمة المضافة.