قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها
المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم
وفاة جمال عبد الناصر نجم المصارعة وبطل الأولمبياد
سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر
وزير الخارجية: دعم الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد للمواقف المصرية
وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد
في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل
متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين
حاضر رغم الرحيل.. محمد رحيم يشارك بأغاني شهيرة في ألبومات النجوم
الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث
المكسيك تعلن تعطيل الدراسة والعمل بسبب مواجهة المغرب وهولندا بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية : تمكين المرأة لم يعد مجرد شعارات بل أصبح واقعًا ملموسا بعد ثورة 30 يونيو

داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ
داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

تقدمت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدة أن هذه الذكرى ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، جسدت اصطفاف الشعب المصري للحفاظ على دولته وهويته الوطنية.

وأكدت الأتربي أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية جاء امتدادًا لإرادة المصريين التي عبرت عنها ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتعزيز قدرات مؤسساتها، وتحقيق خطوات ملموسة في مسار التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن المرأة المصرية حظيت خلال هذه المرحلة باهتمام غير مسبوق، من خلال سياسات داعمة لتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، وهو ما يعكس إيمان الدولة بدورها المحوري كشريك أساسي في مسيرة التنمية والبناء.

 

تمكين المرأة لم يعد مجرد شعارات بل أصبح واقعًا ملموسًا 

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن تمكين المرأة لم يعد مجرد شعارات، بل أصبح واقعًا ملموسًا من خلال زيادة تمثيلها في المجالس النيابية، وتوليها المناصب القيادية، ودعم المبادرات التي تستهدف تعزيز قدراتها وتحقيق الاستقرار للأسرة المصرية.

واختتمت الدكتورة داليا الأتربي تصريحها بتجديد التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدة أن الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو يتطلب استمرار العمل والعطاء من أجل مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا لمصر

داليا الأتربي الشيوخ ثورة 30 يونيو المرأة تمكين المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مواجهات دور الـ 32 بكأس العالم

الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

نجم النصر الاماراتي يوقع للسكة الحديد

رسميًا..نجم النصر الاماراتي يوقع للسكة الحديد

منتخب مصر

طارق مصطفى: جماهير مصر خطفت أنظار العالم في مونديال 2026

حمزة عبدالكريم

صحيفة إسبانية: حمزة عبد الكريم اجتاز أكبر اختبار في مسيرته

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد