برلمانية : تمكين المرأة لم يعد مجرد شعارات بل أصبح واقعًا ملموسا بعد ثورة 30 يونيو

تقدمت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدة أن هذه الذكرى ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، جسدت اصطفاف الشعب المصري للحفاظ على دولته وهويته الوطنية.

وأكدت الأتربي أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية جاء امتدادًا لإرادة المصريين التي عبرت عنها ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتعزيز قدرات مؤسساتها، وتحقيق خطوات ملموسة في مسار التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن المرأة المصرية حظيت خلال هذه المرحلة باهتمام غير مسبوق، من خلال سياسات داعمة لتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، وهو ما يعكس إيمان الدولة بدورها المحوري كشريك أساسي في مسيرة التنمية والبناء.

تمكين المرأة لم يعد مجرد شعارات بل أصبح واقعًا ملموسًا

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن تمكين المرأة لم يعد مجرد شعارات، بل أصبح واقعًا ملموسًا من خلال زيادة تمثيلها في المجالس النيابية، وتوليها المناصب القيادية، ودعم المبادرات التي تستهدف تعزيز قدراتها وتحقيق الاستقرار للأسرة المصرية.

واختتمت الدكتورة داليا الأتربي تصريحها بتجديد التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدة أن الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو يتطلب استمرار العمل والعطاء من أجل مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا لمصر