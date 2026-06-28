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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب السادات: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية من السقوط وأطلقت بناء الجمهورية الجديدة

عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ
عفت السادات، عضو مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أهم المحطات الفارقة في التاريخ المصري الحديث، بعدما نجحت في إنقاذ الدولة الوطنية من مخططات الفوضى والتقسيم، واستعادت هوية مصر ومؤسساتها، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة.

وقال السادات، في بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن ملايين المصريين خرجوا في هذا اليوم التاريخي دفاعًا عن وطنهم، رافضين محاولات اختطاف الدولة والعبث بهويتها الوطنية، لتسطر إرادة الشعب المصري ملحمة وطنية عظيمة انحازت إليها القوات المسلحة، حفاظًا على مقدرات الدولة وصونًا لاستقرارها ووحدتها.

وأضاف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو أثبتت أن المصريين كانوا على موعد مع لحظة تاريخية فارقة، إذ انتقلت الدولة من مرحلة مواجهة التحديات الوجودية إلى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، التي قامت على أسس التنمية الشاملة وتحديث مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها الاقتصادية والتنموية.

مصر شهدت منذ ثورة 30 يونيو طفرة تنموية غير مسبوقة

وأشار السادات، إلى أن مصر شهدت منذ ثورة 30 يونيو طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بدءًا من إنشاء المدن الجديدة وتطوير شبكات الطرق والكباري والموانئ، مرورًا بتنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والطاقة والنقل والزراعة، وصولًا إلى تطوير منظومة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد السادات أن ما تحقق على صعيد البنية التحتية خلال السنوات الماضية يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الدولة نجحت كذلك في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد أحد أكبر مشروعات التنمية الريفية في العالم.

وأوضح أن من أهم مكاسب ثورة 30 يونيو استعادة الدولة المصرية لدورها الإقليمي والدولي ومكانتها المؤثرة في محيطها العربي والإفريقي والدولي، حيث أصبحت مصر طرفًا رئيسيًا في معالجة العديد من القضايا الإقليمية والدفاع عن قضايا الأمن القومي العربي، إلى جانب تبني سياسة خارجية متوازنة عززت من مكانة الدولة المصرية على الساحة الدولية.

وأشار الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن الثورة نجحت أيضًا في ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية الحديثة، وتعزيز الاستقرار الأمني ومواجهة الإرهاب والتطرف، وهو ما مهد الطريق أمام تنفيذ خطط التنمية وتحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور عفت السادات أن ذكرى 30 يونيو ليست مجرد مناسبة لاستحضار أحداث تاريخية، وإنما فرصة لتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على مكتسبات الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال: "لقد أثبتت ثورة 30 يونيو أن الشعب المصري يمتلك وعيًا عميقًا وقدرة استثنائية على حماية دولته والحفاظ على هويتها، وأن وحدة المصريين كانت وستظل صمام الأمان لعبور مختلف التحديات".

ودعا رئيس حزب السادات جميع القوى الوطنية إلى استلهام روح ثورة 30 يونيو، وتعزيز التكاتف والعمل المشترك من أجل دعم مسيرة التنمية، وترسيخ قيم المشاركة والانتماء، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.

عفت السادات السادات الديمقراطي لجنة العلاقات الخارجية ثورة 30 يونيو

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