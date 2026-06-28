هيئة الكتاب تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو ببرنامج ثقافي وفني متنوع بمكتبة الشروق

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال تنظيم برنامج ثقافي وفني متكامل تحت شعار "ثورة يونيو.. إرادة شعب"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، بمكتبة الشروق، في إطار حرص الهيئة على ترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى النشء والشباب، وتعزيز دور الثقافة في بناء الإنسان.

ويستهدف البرنامج مختلف الفئات، وفي مقدمتها الأطفال والشباب وذوو الهمم، من خلال باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية التي تجمع بين المعرفة والإبداع والترفيه، بما يعكس أهداف الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

ويتضمن البرنامج إقامة معرض كتاب مصغر يضم مجموعة مختارة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى جانب تقديم خصم بنسبة 20% على جميع إصدارات الهيئة طوال فترة الاحتفال، بهدف تشجيع الجمهور على اقتناء الكتب ونشر ثقافة القراءة.

كما يشهد البرنامج عددًا من الندوات التوعوية، من بينها ندوة عن ثورة 30 يونيو بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تتناول أهمية الثورة ودورها في الحفاظ على الدولة المصرية وترسيخ قيم الانتماء الوطني، بالإضافة إلى ندوة عن مكافحة أخطار الإنترنت يقدمها متخصصون من مركز البحوث الجنائية، بهدف توعية الأطفال والشباب بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا ومواجهة المخاطر الرقمية.

وفي إطار الاهتمام بتنمية المواهب الفنية، تنظم الهيئة مجموعة من الورش الإبداعية، تشمل ورشة للخط العربي بعنوان "تحيا مصر"، وجدارية فنية على القماش يشارك في تنفيذها الأطفال والشباب، إلى جانب ورشة فنية متكاملة تضم عروض الأراجوز، والمسابقات الثقافية، والهدايا، والأنشطة الفنية المتنوعة، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.

ويتضمن الاحتفال أيضًا ورشة حكي بعنوان "حكايات للوطن"، تقدم للأطفال بأسلوب تفاعلي يرسخ قيم حب الوطن والانتماء، فضلًا عن عرض فيلم تسجيلي باستخدام تقنية البروجيكتور بعنوان "ثورة 30 يونيو.. إنجازات الثورة"، يستعرض أبرز محطات الثورة وما تحقق بعدها من إنجازات.

ويختتم اليوم الاحتفالي بعرض غنائي للأطفال على المسرح الروماني بمكتبة الشروق، يتضمن مجموعة من الأغاني الوطنية التي تعبر عن حب الوطن وتعزز روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

كما تشارك دار الكتب والوثائق القومية بالمكتبة المتنقلة داخل حديقة المكتبة، لتقديم أنشطة ثقافية وقرائية للأطفال على مدار اليوم، بما يسهم في نشر المعرفة والوصول بالكتاب إلى مختلف الفئات.

واحتفاءً بذكرى ثورة 30 يونيو، تطرح الهيئة خصومات تصل إلى 20% على جميع إصداراتها بمنافذ البيع التابعة لها على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوع، اعتبارًا من اليوم، دعمًا لنشر المعرفة وتشجيع مختلف فئات الجمهور على اقتناء الكتاب.