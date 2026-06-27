وزيرة الثقافة: استثمار المقومات التاريخية والتراث الفريد يدعم الصناعات الثقافية والإبداعية

أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن استثمار المقومات التاريخية والتراث الفريد لجنوب مصر، لا سيما في محافظتي أسوان والوادي الجديد، يمثل قوة ناعمة رئيسية تدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتمنح المشروعات التنموية هوية وطنية أصيلة تضاعف من قيمتها الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة جيهان زكي، في أعمال الدورة الثانية للمجلس الاستشاري والمسؤولية المجتمعية لفرع جنوب الوادي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمحافظة أسوان.

وأوضحت زكي أن المحور الثقافي والحضاري يمثل عنصراً جوهرياً لا غنى عنه في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، وذلك تماشياً مع "رؤية مصر 2030".

وأشارت وزيرة الثقافة إلي أن المسؤولية المجتمعية تفرض اليوم ضرورة الخروج بالعمل الثقافي والمعرفي خارج أسوار الجامعة ومراكز الأبحاث، مشددة على ألا نقتصر فقط على تلك البوتقة العلمية المعرفية والبحثية المغلقة، بل يجب أن نخرج بشكل فاعل لخدمة المواطن وتنمية المجتمعات المحلية بشكل ملموس، مستلهمين في ذلك النموذج الناجح والمتميز الذي تقدمه الأكاديمية العربية.

وأعلنت وزيرة الثقافة عن ركيزة جديدة في استراتيجية عمل الوزارة الحالية بالتعاون مع المحافظات، مؤكدة أن مفهوم البهجة الذي تتبناه الوزارة اليوم هو منظومة بالغة الأهمية ترتكز في جوهرها على المعرفة والوعي والتنوير، فمن خلال تسليح المواطن بالمعرفة والارتقاء بذائقته الفنية، نمكنه من بناء مجتمع واعٍ ومتفتح.

واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها بتقديم وافر الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على دعمه الكامل وتقبله الفوري لفكرة مبادرة "شارع الفن" في أسوان، كما وجهت تحية إعزاز لرجال قصور الثقافة الأكفاء على أدائهم الرفيع والمتميز في الميدان، معربة عن تطلعها في أن يدوم هذا التعاون المثمر والبناء بين وزارة الثقافة والمحافظات في جميع ربوع جمهورية مصر العربية.

شهدت الجلسة مشاركة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، والدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتور لؤى سعد القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع الأكاديمية، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء؛ لبحث الرؤى الاستراتيجية للتنمية الشاملة بمحافظات جنوب مصر.

وتضمنت الفعاليات استعراض محاور "رؤية أسوان 2040" لتطوير المنظومة اللوجستية والتكامل الاقتصادي بين محافظات الجنوب، ودراسة "أسوان البوابة اللوجستية لمصر نحو إفريقيا" بالتعاون مع الأكاديمية؛ حيث جرى التأكيد على دور الأبعاد الثقافية والجغرافية في تعزيز حركة التبادل الإنساني والتجاري مع القارة الإفريقية.

وخلال الجلسة، أعرب المهندس عمرو لاشين، عن حرص المحافظة على استمرار التعاون والتكامل مع وزارة الثقافة، مشيراً إلى المستهدفات المشتركة في دعم التحول الرقمي، وبناء قدرات الشباب، وتصدير الصناعات الإبداعية، بما يسهم في تحويل المحافظة إلى منصة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية وبوابة مصر الجنوبية نحو إفريقيا، تماشياً مع مستهدفات التنمية المستدامة.