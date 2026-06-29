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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسن جعفر: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية وصححت مسار الوطن

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل واحدة من أهم المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، بعدما نجحت في تصحيح مسار الوطن وإنقاذ مؤسسات الدولة من مخاطر جسيمة كانت تهدد هويتها الوطنية ووحدتها واستقرارها.

وقال جعفر، في تصريح صحفي له اليوم، إن ثورة 30 يونيو جسدت الإرادة الحرة للشعب المصري الذي خرج بالملايين دفاعًا عن الدولة الوطنية ومؤسساتها، رافضًا محاولات اختطاف القرار الوطني أو توظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، وهو ما شكل لحظة فارقة أعادت لمصر توازنها واستقرارها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الثورة لم تكن مجرد تغيير سياسي، بل مثلت مشروعًا وطنيًا متكاملًا لاستعادة الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة على أسس قوية من الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن استجابة مؤسسات الدولة لإرادة الشعب أسهمت في تجنيب البلاد سيناريوهات الفوضى والانقسام التي شهدتها بعض دول المنطقة خلال تلك الفترة.

وأضاف حسن جعفر. أن النتائج التي تحققت منذ ثورة 30 يونيو تؤكد أهمية هذا التحرك الوطني التاريخي، حيث استعادت مصر دورها الإقليمي والدولي، وانطلقت في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة، إلى جانب تعزيز قدراتها الاقتصادية والأمنية وترسيخ دعائم الدولة الحديثة.

وأشار نائب الصعيد. إلى أن الثورة حافظت على تماسك مؤسسات الدولة وصونت الأمن القومي المصري، ورسخت مفهوم الدولة الوطنية القائمة على المواطنة وسيادة القانون، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين.

واختتم النائب تصريحاته، بالتأكيد أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل مناسبة وطنية لاستحضار تضحيات أبناء الشعب المصري وإرادتهم في الحفاظ على دولتهم، مشددًا على أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يؤكد أن الثورة كانت نقطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا وازدهارًا لمصر.

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