حزب مستقبل وطن يختار النائب باسم بهاء أمينًا مساعدًا لأمانة الإسكان المركزية

أصدر حزب مستقبل وطن قرارًا بتعيين النائب المهندس باسم بهاء، عضو مجلس النواب، أمينًا مساعدًا لأمانة الإسكان المركزية بالحزب، في إطار خطة الحزب للاستعانة بالكفاءات والخبرات البرلمانية والتنفيذية لدعم العمل التنظيمي وتعزيز أداء الأمانات النوعية.

تشكيلات حزب مستقبل وطن

حزب مستقبل وطن يصدر التشكيلات التنظيمية لهيئات مكاتب 6 أمانات مركزية ضمن خطة إعادة الهيكلة

أصدر حزب مستقبل وطن قرارًا جديدًا باعتماد التشكيلات التنظيمية لهيئات مكاتب عدد من الأمانات المركزية، وذلك في إطار التغييرات التنظيمية وإعادة الهيكلة التي يجريها الحزب خلال المرحلة الحالية، بهدف تعزيز كفاءة العمل الحزبي ودعم الأداء التنظيمي بمختلف القطاعات.

وشملت التشكيلات الجديدة هيئات مكاتب الأمانات المركزية لكل من قطاع الأعمال، وشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشئون الرياضة، وشئون الإسكان والمرافق، وصناعة المحتوى والتأثير المجتمعي، وشئون المجالس المحلية.

تغييرات مستقبل وطن

وتأتي هذه القرارات استمرارًا لسلسلة من التعديلات والتشكيلات التنظيمية التي يجريها حزب مستقبل وطن على مستوى الأمانات المركزية، في إطار خطة تستهدف ضخ كوادر جديدة، والاستفادة من الخبرات المختلفة، بما يسهم في تعزيز دور الحزب خلال المرحلة المقبلة، وتطوير الأداء التنظيمي بما يتواكب مع أولويات العمل الحزبي وخدمة المواطنين.