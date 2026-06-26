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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: مبادرة «اعرف بلدك» تعزز الانتماء الوطني وتؤسس لجيل أكثر إدراكا لتحديات الدولة

إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ
إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة “اعرف بلدك” التي أطلقها حزب مستقبل وطن، تمثل نموذجًا عمليًا لتعزيز الوعي الوطني وربط الشباب بحقائق ما يجري ويتحقق من مشروعات وإنجازات تنموية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن بناء الوعي أصبح أحد أهم معارك الدولة في مواجهة حملات التشكيك ومحاولات طمس حجم ما تحقق خلال السنوات الماضية.

وقالت نصيف، إن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة أحدثت تحولًا جذريًا في مختلف القطاعات، بداية من تطوير شبكات الطرق والنقل والبنية التحتية، مرورًا بمشروعات الإسكان والمدن الجديدة والطاقة والصناعة والزراعة، وصولًا إلى المبادرات الاجتماعية التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات، مؤكدة أن هذه الإنجازات تستحق أن يراها الشباب بأعينهم بعيدًا عن الروايات المغلوطة أو المعلومات المبتورة التي يتم تداولها عبر بعض المنصات.

مبادرة “اعرف بلدك” تمنح الشباب فرصة حقيقية للاحتكاك المباشر بحجم العمل الذي تم إنجازه 

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة “اعرف بلدك” تمنح الشباب فرصة حقيقية للاحتكاك المباشر بحجم العمل الذي تم إنجازه، وتساعدهم على إدراك حجم التحديات التي واجهتها الدولة وكيف نجحت في تحويلها إلى فرص للتنمية والبناء، مؤكدة أن المعرفة المباشرة تظل أقوى وسيلة لترسيخ الحقائق وتكوين وعي قائم على الفهم لا الانطباعات.

وأشارت نصيف، إلى أن الوعي الوطني لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لحماية المجتمعات والحفاظ على تماسكها في ظل ما يشهده العالم من حروب معلومات ومحاولات مستمرة للتأثير على الرأي العام، مؤكدة أن تمكين الشباب من الاطلاع على المشروعات القومية والإنجازات التنموية يسهم في إعداد جيل أكثر قدرة على التمييز بين الحقائق والشائعات، وأكثر استعدادًا للمشاركة في استكمال مسيرة التنمية.

وشددت النائبة إنجي نصيف، على أن نجاح الدولة في تنفيذ المشروعات الكبرى يجب أن يواكبه جهد موازٍ في تعريف المواطنين بها، خاصة الشباب لأن الحفاظ على الإنجاز يبدأ بإدراك قيمته، مؤكدة أن مبادرة “اعرف بلدك” تمثل رسالة واضحة بأن بناء الإنسان وتعزيز وعيه يظل الضمانة الحقيقية لاستمرار مسيرة الجمهورية الجديدة وتحقيق أهدافها التنموية.

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