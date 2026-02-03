قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
مهمة إنقاذ تاريخية.. مستشفيات سيناء غرف عمليات لاستقبال جرحى غزة
تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل
العلم نور.. عمره 74 عامًا ونجح في الصف الأول الإعدادي بـ بني سويف
التوك شو: الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. مفاجأة بعيار 21
ساعة زيادة.. مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2026
هل حسمت الجاهزية البدنية مصير بلعمري أم أن القناعات الفنية كلمة السر في غيابه عن الأهلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وصول الفوج الرابع من رحلات اعرف بلدك للوادي الجديد

الفوج الرابع
الفوج الرابع
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن وصول الفوج الرابع من رحلات اعرف بلدك إلى المحافظة، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الانتماء الوطني، وتعريف الشباب بالمقومات السياحية والتاريخية والحضارية التي تزخر بها محافظات مصر المختلفة.

وشهد برنامج الرحلة زيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الفرافرة والداخلة، حيث اطّلع المشاركون على ما تتميز به المدينتان من مقومات طبيعية وتاريخية فريدة، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والتوعوية الهادفة. وتُنفذ الرحلة بمشاركة 50 شابًا وفتاة، ومن المقرر أن يصل الفوج اليوم إلى مدينة الخارجة لاستكمال برنامج الزيارة، وزيارة أبرز معالمها الأثرية والسياحية، ضمن فعاليات رحلة “اعرف بلدك” بمحافظة الوادي الجديد.

تنفيذ برنامج مسار سلام لشباب المحافظة

وفى سياق متصل تنفذ المديرية برنامج مسار سلام لشباب المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم المدني و الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع،  في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم قيم السلام المجتمعي، ونشر ثقافة التعايش وقبول الآخر، وبناء وعي شبابي مستنير قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة والمساهمة في تشكيل الهوية الوطنية الإيجابية لدى الشباب.

ويهدف برنامج مسار سلام إلى رفع وعى الشباب بقيم السلام والتعايش الايجابى وتعزيز مشاركتهم فى المبادرات الوطنيه الداعمه للأمن المجتمعى بما يسهم فى إعداد كوادر شبابيه قادره على الإسهام فى بناء مستقبل أكثر استقرار وتنمية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الفوج الرابع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

غادة رجب

غادة رجب ضيفة أوبرا الإسكندرية على «سيد درويش»

أميرة النيل

«أميرة النيل» أحدث عروض باليه الأوبرا على المسرح الكبير

جانا عمرو دياب

بعد نجاح «خطفوني».. جانا عمرو دياب تحضر لأغنية جديدة من ألحان عمرو مصطفى

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد