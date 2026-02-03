وصول الفوج الرابع من رحلات اعرف بلدك للوادي الجديد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن وصول الفوج الرابع من رحلات اعرف بلدك إلى المحافظة، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الانتماء الوطني، وتعريف الشباب بالمقومات السياحية والتاريخية والحضارية التي تزخر بها محافظات مصر المختلفة.

وشهد برنامج الرحلة زيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بمدينتي الفرافرة والداخلة، حيث اطّلع المشاركون على ما تتميز به المدينتان من مقومات طبيعية وتاريخية فريدة، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والتوعوية الهادفة. وتُنفذ الرحلة بمشاركة 50 شابًا وفتاة، ومن المقرر أن يصل الفوج اليوم إلى مدينة الخارجة لاستكمال برنامج الزيارة، وزيارة أبرز معالمها الأثرية والسياحية، ضمن فعاليات رحلة “اعرف بلدك” بمحافظة الوادي الجديد.

تنفيذ برنامج مسار سلام لشباب المحافظة

وفى سياق متصل تنفذ المديرية برنامج مسار سلام لشباب المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم المدني و الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم قيم السلام المجتمعي، ونشر ثقافة التعايش وقبول الآخر، وبناء وعي شبابي مستنير قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة والمساهمة في تشكيل الهوية الوطنية الإيجابية لدى الشباب.

ويهدف برنامج مسار سلام إلى رفع وعى الشباب بقيم السلام والتعايش الايجابى وتعزيز مشاركتهم فى المبادرات الوطنيه الداعمه للأمن المجتمعى بما يسهم فى إعداد كوادر شبابيه قادره على الإسهام فى بناء مستقبل أكثر استقرار وتنمية.