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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فى قلين وبرج البرلس وتحيامصر .. بيع 75 محلًا بالمزاد العلني بكفر الشيخ

صندوق الإسكان الاجتماعي
صندوق الإسكان الاجتماعي
آية الجارحي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بيع ٧٥ محلًا بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بجلسة مزاد علني، بالتعاون مع قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عمرو محمد عبد الهادي، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التشييد والمقاولات، وذلك في قاعة كبار الزوار بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ في محافظة كفر الشيخ.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح تلك المحال يأتي في إطار اهتمام الصندوق بتوفير جميع الخدمات بالقرب من الوحدات السكنية المطروحة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يضمن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تُلبي احتياجات المواطنين.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المزاد أسفر عن بيع ٧٥ محلًا من أصل ٧٦ محلًا مطروحًا بالمزاد، بنسبة بيع بلغت نحو ٩٩%.

وأضافت أن منطقة "تحيا مصر" شهدت أعلى متوسط سعر بيع للمتر المربع حيث تم بيع جميع المحلات المطروحة بالمنطقة وعددها ٣١ محلًا، وفي منطقة "برج البرلس" تم بيع جميع المحلات المطروحة وعددها ٣٠ محلًا، بينما شهدت منطقة "قلين" بيع ١٤ محلًا من أصل ١٥ محلًا مطروحًا بالمنطقة.

وأكدت  مي عبد الحميد أن الصندوق مستمر في طرح المحال التجارية والإدارية بمختلف المواقع الخاصة بالإسكان الاجتماعي، بما يضمن توفير جميع أشكال الخدمات للمواطنين المنتقلين، موضحة أن إجمالي الخدمات المُنفذة بالمشروعات المختلفة بلغ ١٤٥٧٦ خدمة، تتمثل في مدارس ومستشفيات ومراكز صحية وملاعب وغيرها.

الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري كفر الشيخ التشييد المقاولات وزارة الإسكان

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