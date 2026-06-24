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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تلاميذنا في قلوبنا.. مبادرة لـ«مستقبل وطن» لدعم طلاب الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات بقنا

شباب مستقبل وطن أمام اللجان
شباب مستقبل وطن أمام اللجان
يوسف رجب

أطلقت أمانة شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مبادرة «تلاميذنا في قلوبنا»، تحت رعاية النائب محمد عبد الفتاح آدم، أمين المحافظة وعضو مجلس النواب، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يتبناه الحزب لدعم الطلاب ومساندتهم خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وقال النائب محمد عبد الفتاح آدم، أمين مستقبل وطن بقنا وعضو مجلس النواب، إن المبادرة تستهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي لطلاب وطالبات الثانوية العامة، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة الميدانية التي تسهم في توفير أجواء إيجابية تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في بيئة أكثر راحة وطمأنينة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن الخلاوي، أمين شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أن أولى فعاليات المبادرة تضمنت توزيع زجاجات المياه والأقلام والحلوى على طلاب وطالبات الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات، قبل وبعد أداء الامتحان، في لفتة إنسانية تهدف إلى تخفيف الضغوط المصاحبة لهذه المرحلة الدراسية المهمة وإدخال البهجة والطمأنينة إلى نفوس الطلاب.

وقال الخلاوي إن المبادرة تأتي انطلاقًا من حرص الحزب على التواجد الميداني الدائم إلى جانب المواطنين، وترجمة لتوجيهات القيادة الحزبية بضرورة تعزيز الدور المجتمعي وتقديم المبادرات التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، وفي مقدمتها الطلاب باعتبارهم إحدى أهم ركائز بناء المستقبل.

وأكد أن المبادرة لن تقتصر على هذه الفعالية فقط، بل تتضمن تنفيذ مجموعة من الأنشطة الداعمة التي سيتم تنظيمها على مدار فترة امتحانات الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في دعم الطلاب ومساندتهم نفسيًا ومعنويًا خلال هذه المرحلة الفارقة من حياتهم التعليمية.

وأشار  أمين شباب مستقبل وطن بقنا، إلى أن أمانة الشباب تعمل على ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي بين الشباب، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تستهدف خدمة المجتمع وتعزيز قيم التعاون والتكافل، بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطنين.

وشهدت الفعالية تفاعلًا واسعًا من الطلاب وأولياء الأمور، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المبادرة، مؤكدين أن مثل هذه الجهود تسهم في تخفيف حدة التوتر والقلق المصاحب لفترة الامتحانات، وتبعث برسائل دعم وتحفيز تشجع الطلاب على بذل المزيد من الجهد والتركيز لتحقيق أفضل النتائج.

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