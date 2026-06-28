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رئيس الشيوخ: مصر والسعودية جناحا الأمة وركيزتا الأمن والاستقرار الإقليمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الشيوخ: مصر والسعودية جناحا الأمة وركيزتا الأمن والاستقرار الإقليمي

المستشار عصام فريد - رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام فريد - رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أمس السبت، بمقر المجلس، صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية.

تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، خلال اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين وزيادة الوفود البرلمانية لتبادل الرؤى فى  القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة  للبلدين  الشقيقين.

أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري 

وقال أكد رئيس المجلس إن أمن السعودية و دول الخليج  جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وإن مصر والسعودية جناحا الأمة العربية والركيزتان الأساسيتان للأمن و استقرار الإقليمى.

من جانبه، أعرب السفير السعودي عن تقديره للعلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا حرص المملكة على استمرار التنسيق والتعاون مع مصر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين و الامة العربية والإسلامية. 

حضر اللقاء وكيلا مجلس  الشيوخ اللواء أحمد العوضى والمستشار فارس سعد والمستشار  الدكتور أحمد عبد الغنى، أمين عام المجلس.

المستشار عصام فريد سفير المملكة العربية السعودية صالح الحصيني

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