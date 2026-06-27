في ذكرى مرور 200 عام على تأسيسها.. رئيس الشيوخ: الدبلوماسية المصرية ركيزة لتعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا

بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية و التعاون الدولى و المصريبن بالخارج بمناسبة الاحتفال بمرور مائتى عام على تأسيس و بدء مسيرة الدبلوماسية المصرية و هذا نصها :

السيد الدكتور / بدر عبد العاطى

وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج

تحية تقدير وإعزاز لشخصكم الكريم ، وبعد ،،

فيطيب لي بداية، أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، إلى شخصكم الموقر ، وإلى السيدات والسادة الموقرين أعضاء الخارجية المصرية ، بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات؛ بمناسبة الاحتفاء بمرور مائتي عام على تأسيس وبدء مسيرة الدبلوماسية المصرية.

الدبلوماسية المصرية ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر الإقليمية

واستناداً إلى مبادئ وثوابت راسخة لا تتزعزع، باتت الدبلوماسية المصرية ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية؛ فخلف تاريخها الممتد حمل الدبلوماسي المصري رسالة السلام، مرسخاً قيم الاحترام المتبادل، وساعياً بكل مسؤولية إلى مد جسور الصداقة وتعزيز أواصر الشراكة مع مختلف دول العالم، كما اثبت قدرة فائقة على التعامل مع أعقد الأزمات بحكمة واتزان .

وفي مقام الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية ؛ نثمن غاليًا الجهود الوطنية المقدرة التي يبذلها رجال الخارجية المصرية في الوقت الراهن، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، ثم إدارتكم الرشيدة ؛ لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، وصون الأمن القومي المصري ، ورعاية مصالح أبناء مصر في الخارج.

و ختاماً، إذ اجدد التهنئة إلى شخصكم الموقر ، وإلى السيدات والسادة الموقرين أعضاء الخارجية المصرية ، فإننى اتضرع إلي المولى عز وجل، أن يوفقكم و يسدد على طريق الخير والحق خطاكم لمواصلة مسيرة العطاء والتميز لتعزيز مكانة مصر في المحافل الدولية كافة.