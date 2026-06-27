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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني التطورات الإقليمية و أمن الملاحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضمان الملاحة..وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان التطورات الاقليمية

وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان التطورات الاقليمية
وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان التطورات الاقليمية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و بدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة، يوم الجمعة ٢٦ يونيو، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين إزاء العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

أكد الوزيران اعتزازهما بما يجمع مصر وسلطنة عمان من علاقات أخوية وثيقة، والحرص على مواصلة تطويرها والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية، خاصة في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان. كما نقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية إلى السلطان هيثم بن طارق، فيما نقل الوزير العماني تحيات وتقدير جلالة السلطان إلى الرئيس، مؤكدين الحرص على مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرض الوزيران تطورات المباحثات الأمريكية الإيرانية، في ضوء الاجتماع الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على المسار التفاوضي، كما شدد على أهمية ضمان حرية الملاحة، وعدم فرض أي رسوم تعيقها، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

 وتوافق الوزيران على ضرورة حل المنازعات بالطرق السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتناول الاتصال مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، مشددين على أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف مسار سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية سلطنة عمان العلاقات الثنائية الأوضاع الإقليمية السيسي مجلس التعاون الخليجي

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