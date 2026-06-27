ملك بريطانيا يعرب عن حزنه الشديد إزاء الخسائر في الأرواح جراء كارثة الزلزالين بفنزويلا

أعرب ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث عن حزنه الشديد إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح والمعاناة الناجمة عن كارثة الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا.

وقال تشارلز - في رسالة إلى الشعب الفنزويلي في أعقاب الزلزالين أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /السبت/ - إنه "في مثل هذه الأوقات العصيبة، أبعث خالص مواساتي إلى كل من فقدوا أحبائهم ومنازلهم وسبل معايشهم"، معربا في الوقت ذاته عن تعاطفه مع المصابين، ومن ينتظرون سماع أي أنباء عمن فُقدوا من أسرهم وأصدقائهم، ومع أطقم الطوارئ التي تعمل بلا هوادة لدعم المحتاجين.

وأعرب الملك تشارلز عن إعجابه الشديد بصمود وصلابة الشعب الفنزويلي، كما قدم تعازيه إلى المتضررين جراء هذه المأساة المروعة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا منطقة تقع على بعد 160 كيلومترا تقريبا من غرب العاصمة كاراكاس يوم الأربعاء الماضي وبلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر إلى 920 قتيلا على الأقل، و3 آلاف و360 مصابا.