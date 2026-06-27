وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي

جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الجمعة ٢٦ يونيو، وذلك في إطار متابعة تطورات المسار التفاوضي بين ايران والولايات المتحدة.

أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية - الإيرانية بكل جدية وحسن نية، وصولا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مؤكداً أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة.

كما أكد الوزير عبد العاطي كذلك على أهمية اجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لكافة الأطراف، بما يراعي مصالح دول المنطقة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وفقا لمباديء القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ومبادي حسن الجوار.