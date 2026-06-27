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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان: الوضع الإقليمي أثبت أهمية أمن الملاحة البحرية للاقتصاد العالمي

شهباز شريف- رئيس الوزراء الباكستاني
شهباز شريف- رئيس الوزراء الباكستاني
هاجر رزق

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الوضع الإقليمي أثبت أهمية أمن الملاحة البحرية للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني كذلك إلى أن "باكستان تفخر بدورها كصانع سلام في المجتمع الدولي. وقد أثمرت جهود الوساطة الباكستانية الصادقة، بدعم من الدول الشقيقة والصديقة، عن التوقيع التاريخي على مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران".

و جاء ذلك في تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني، خلال حفل تخريج ضباط البحرية الباكستانية في كراتشي.

كما أشار شهباز شريف إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان، قائلا: "لا تعد هذه الزيارة دليلا على متانة العلاقات الأخوية بين باكستان وإيران فحسب، بل هي أيضا اعتراف بدور باكستان المهم في تعزيز السلام في المنطقة. فاليوم، لم يعد حق حرية المرور والملاحة ترفا، بل أصبح ضرورة ملحة للعالم أجمع".

وشدد شريف على أن استقرار سلاسل الإمداد العالمية يرتكز بشكل مباشر على تأمين الممرات المائية والملاحة البحرية الحرة.
وأوضح أن استقرار الممرات البحرية ينعكس إيجابا على الاقتصاد الباكستاني، لاسيما في خفض تكاليف الشحن والتأمين وتأمين تدفق السلع الأساسية.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الباكستاني إن "القوات المسلحة الباكستانية تواصل مواجهة خطر الإرهاب المدعوم من الخارج والمنبثق من حدودنا الغربية. يقف الشعب الباكستاني بأكمله صفا واحدا مع القوات المسلحة. وتبقى البلاد بأكملها ثابتة على عزمها الراسخ على دحر المخططات الخبيثة لأعدائنا، مع مواصلة السعي نحو السلام والحوار والدبلوماسية لحل جميع الخلافات".

وأكد شريف أيضا أن باكستان لا تزال ثابتة على التزامها بدعم قضية كشمير وغزة.

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أمن الملاحة البحرية سلاسل الإمداد مذكرة تفاهم إسلام آباد

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