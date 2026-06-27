باكستان.. مقتل 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين في إقليم "بلوشستان"

أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين نفذتهما قوات الأمن في إقليم "بلوشستان" الواقع في جنوب غرب البلاد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما نقل (راديو باكستان) اليوم /السبت/ - أن العمليتين الأمنيتين اللتين نفذتهما قوات الأمن في منطقتي "خاران" و"ماستونج" جاءتا استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقتين؛ مضيفة أن العملية الأولى التي نفذت في 25 من يونيو الجاري في "خاران" أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة عدة مسلحين آخرين.

وأوضح البيان أن قوات الأمن تمكنت أمس، خلال العملية الثانية في "ماستونج"، من تحييد 5 مسلحين، بينهم انتحاري؛ علاوة على مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة والعبوات الناسفة والدراجات النارية التي كانت بحوزة المسلحين.

وأشار الجيش الباكستاني إلى أنه يجري حاليا عمليات تطهير في المنطقة للقضاء على أيه عناصر مسلحة متبقية في إطار حملته لمكافحة الإرهاب واستئصال شأفته من البلاد.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".