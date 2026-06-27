قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو فاتك الماتش .. ملخص مباراة مصر وايران
زوجة حسام حسن تحتفل بصعود المنتخب.. والعميد يرد: وش السعد عليا
تأجيل محاكمة الدكتورة أمنية سويدان إلى جلسة 4 يوليو بتهمة نشر أخبار كاذبة
الدرندلي عن فتوح : قالي سمعت شىء طرقع عندي
حاسبات طنطا : تطبيق الفلك مشروع تخرج ينمي مهارات أطفال متلازمة داون
انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم.. إيران تدين الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة
وزيرا التخطيط والتعليم العالي يبحثان تمويل تحويل الأبحاث لمشروعات إنتاجية
الإصابات أضعفت المجني عليه.. ننشر تقرير الطب الشرعي في اتهام عاطل بإنهاء حياة عمه
مكاسب عديدة لمنتخب مصر عقب التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم
في ذكرى ثورة 30 يونيو.. الاستثمار في صحة الإنسان ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.. الدولة تطبق حاليا نموذج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني التطورات الإقليمية و أمن الملاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث من رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان

وزير الخارجية يبحث من رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان
وزير الخارجية يبحث من رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٦ يونيو، مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، تناول مستجدات الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة ذات الصلة بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل أمس ٢٦ يونيو برعاية أمريكية.

أطلع رئيس الوزراء اللبناني خلال الاتصال الوزير عبد العاطي على تفاصيل الاتفاق الإطاري، وقد رحب الوزير عبد العاطي بهذه الخطوة، مؤكدا ان الاتفاق يمثل بداية هامة، مشددا على ضرورة الانسحابات التدريجية لاسرائيل من المنطقتين اللتين لا تزالان تحت الاحتلال الاسرائيلى، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية البناء على هذا التطور وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١. كما جدد دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية وسياساتها الرامية إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك نشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء البلاد، وحصر السلاح تحت سلطة الدولة، بما يعزز أمن لبنان واستقراره.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الرئاسات الثلاث، بما يحافظ على وحدة الصف والموقف الوطني، ويمكن الدولة اللبنانية من مواجهة التحديات الراهنة، ويعزز جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار وصون مؤسسات الدولة.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر للبنان، مثمناً المواقف المصرية الثابتة والمساندة للدولة اللبنانية ومؤسساتها، ومؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء اللبناني لبنان وإسرائيل الاتفاق الإطاري الاحتلال الاسرائيلى الجيش اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

منتخب مصر

مشاهدة مباراة مصر وإيران بث مباشر في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. اليوم

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. اليوم

القرآن الكريم

ما هي الأسماء التي علمها الله لسيدنا آدم؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح

قصة خلق سيدنا آدم - صورة تعبيرية

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الحكمة من خلق سيدنا آدم وسر التكريم الإلهي

بالصور

أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لا تتجاهلها.. 8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد