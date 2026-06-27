الاتحاد السعودي يفتح ملف إقالة دونيس ويضع جيسوس ضمن الخيارات

تتجه إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى إعادة تقييم الجهاز الفني للمنتخب الأول، بعدما ودع "الأخضر" منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات دون تحقيق أي انتصار.

ووفقًا لما نشره حساب صحيفة الرياضية عبر منصة "إكس"، فإن الاتحاد السعودي يدرس إقالة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، في أعقاب النتائج التي حققها المنتخب خلال البطولة.

وأضافت الصحيفة أن قائمة المرشحين لخلافة دونيس تضم البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق للهلال والنصر، إلى جانب مدرب برتغالي آخر تضعه إدارة الاتحاد ضمن خياراتها.

وكان دونيس قد تولى قيادة المنتخب السعودي في أبريل الماضي، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي عاد إلى منصبه بعد فترة قاد خلالها الإيطالي روبرتو مانشيني "الأخضر" في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وخاض المنتخب السعودي تحت قيادة دونيس ست مباريات، بواقع ثلاث مواجهات ودية استعدادًا للمونديال، وثلاث مباريات في دور المجموعات، حقق خلالها فوزًا وحيدًا، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين.

وأنهى المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بعد تعادله السلبي أمام الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة، بعدما استهل البطولة بالتعادل مع أوروجواي (1-1)، قبل أن يتلقى خسارة قاسية أمام إسبانيا برباعية نظيفة، ليغادر المنافسات من الدور الأول.