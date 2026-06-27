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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تؤكد مواصلة دعم العمل البرلماني العربي وتعزيز التعاون المشترك

المؤتمر الثامن للبرلمان العربي
المؤتمر الثامن للبرلمان العربي
الديب أبوعلي

أكد رئيس مجلس الشورى السعودي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن العمل البرلماني العربي المشترك يمثل أحد أهم المسارات الداعمة للحوار والتنسيق بين البرلمانات العربية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويواكب تطلعاتها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بالتعاون بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي.

وأشار آل الشيخ إلى أن انعقاد المؤتمر يجسد عمق الروابط التي تجمع المؤسسات البرلمانية العربية، ويؤكد الحرص المشترك على تطوير آليات العمل البرلماني وتعزيز دوره في خدمة القضايا العربية.

أهمية العمل البرلماني المشترك 

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تولت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي خلال أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للاتحاد، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبدعم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن المملكة تنظر إلى هذه المسؤولية باعتبارها تكليفًا يعكس الثقة العربية، ويجسد الحرص على مواصلة مسيرة الاتحاد بما يلبي تطلعات الشعوب العربية والإسلامية في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

وأضاف أن الاتحاد البرلماني العربي أثبت، على امتداد مسيرته، أهمية العمل البرلماني المشترك كإحدى الأدوات الفاعلة لتعزيز الحوار والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات بين البرلمانات العربية، الأمر الذي يضاعف المسؤولية المشتركة لمواصلة العمل بروح التضامن والتعاون، وتعزيز التنسيق البرلماني العربي بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الاتحاد البرلماني العربي الشكر إلى رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، وإلى جميع القائمين على تنظيم المؤتمر، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم مداولات المؤتمر ونتائجه في دعم التعاون البرلماني العربي وترسيخ مسيرة العمل العربي المشترك.

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