ضربة لمافيا الأغذية المغشوشة بالغربية.. إحباط إعادة تدوير نصف طن شيكولاتة منتهية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية بقيادة المهندس ناصر عفيفي، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة المهندسة حنان عامر، حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط نصف طن من الشيكولاتة منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بمركز كفر الزيات، كانت معدة لإعادة تدويرها وطرحها للبيع بالأسواق رغم انتهاء صلاحيتها بفترات تراوحت بين شهر وعام كامل.

توجيهات عاجلة

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

حملات رقابية

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في توجيه ضربات استباقية لكل من يتلاعب بصحة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، وأن الأجهزة الرقابية تعمل في تنسيق كامل لإحكام الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين، خاصة الأطفال.

ومن جانبه، أكد المهندس ناصر عفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملات الرقابية مستمرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لرصد وضبط أي سلع غير صالحة أو مجهولة المصدر قبل وصولها إلى المستهلك، مشيرًا إلى أن المديرية تكثف المرور على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية لضمان الالتزام بالقوانين ومنع أي محاولات للغش التجاري أو تداول منتجات تمثل خطرًا على الصحة العامة.

دعم هيئة سلامة الغذاء

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على جميع المنشآت الغذائية. وأضافت أنه تم التحفظ على كميات الشيكولاتة المضبوطة، إلى جانب أدوات وخامات الإنتاج، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.