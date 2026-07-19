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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إيراني: عدوان أمريكي على أبادان جنوب البلاد

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قال المساعد الأمني لمحافظ خوزستان الإيرانية: تعرضت نقطة في اطراف مدينة آبادان لعدوان صاروخي امريكي قبل دقائق.


واضاف المسؤول الإيراني: "لم يجرح او يصاب اي شخص جراء هذا العدوان." ، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

و من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفاصيل نجاته من القصف الذي استهدف مقرا كان يتواجد فيه مع المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدًا أن الهجوم نُفذ عبر "ثغرة أمنية" لا تزال قائمة حتى الآن.
وقال عراقجي، في مقابلة مصورة، إنه كان حاضرا في مقر المرشد الأعلى يوم تعرضه للقصف، مضيفًا أن الاستهداف تم عبر اختراق أمني، وأن هذه الثغرة لم تُغلق حتى الآن.


وأوضح أنه أثناء مغادرة المقر سأل السيد حجازي عما إذا كان المرشد لا يزال موجودًا، إلا أن الأخير أجابه بأنه لا يعلم.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه جرى انتشال حجازي من تحت الأنقاض، مؤكدًا أنه لم تُسجل على جثمانه أي إصابات ظاهرة، رغم تعرض مجمع المقر لثلاث هجمات متتالية خلال فترة وجيزة.

خوزستان مدينة آبادان عدوان صاروخي عباس عراقجي إصابات

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