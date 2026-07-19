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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين في مدينة خان يونس

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين في مدينة خان يونس
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين في مدينة خان يونس
أ ش أ

 استشهد مواطن فلسطيني، مساء اليوم الأحد، بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصدر طبي في القطاع، باستشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة 10 آخرين بعضهم بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس.

من جهة أخرى.. هاجم مستوطنون قريتي دير إبزيع وعين عريك غرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقدموا على سرقة أعداد من الأغنام في القرية، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وسط اقتحام للقرية وإطلاق للرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، وفقا لمصادر محلية.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال وفّرت الحماية للمستوطنين أثناء الاعتداء، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متواصلًا من اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.

من ناحية أخرى.. أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا بإبعاد عضو هيئة العمل الوطني في القدس الصحفي أحمد الصفدي، عن المسجد الأقصى المبارك، بعد مداهمة منزله واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ويأتي قرار الإبعاد بحق الصفدي ضمن سلسلة متصاعدة من أوامر الإبعاد التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى وتقليص الوجود المقدسي فيه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الصحفي الصفدي قبل أن تعتقله وتقتاده إلى مركز التحقيق في القشلة، حيث سلّمته قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

وقالت محافظة القدس- في تقرير- إن سلطات الاحتلال تواصل فرض قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى بحق عدد من المرابطين والمرابطات والشخصيات المقدسية، في إطار إجراءات تستهدف الحد من وجود الفلسطينيين في المسجد ومحيطه.

وتشير متابعات المؤسسات المقدسية إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 500 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري 2026، لفترات تصل إلى 6 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فتى فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث تمركزت آليات عسكرية عند مدخل المخيم، فيما توغلت آليات أخرى داخل أحياء المخيم، وفقا لمحافظة القدس.

كما اعتقلت 5 فلسطينيين من مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، بحسب مصادر محلية.

واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، من قرية حوسان غرب بيت لحم، فيما تواصل إغلاقها للقرية لليوم الثاني على التوالي.

استشهد مواطن فلسطيني قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيمة نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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