إعلامي بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم: مبروك بطل العالم.. ولا عزاء للأموال الفاسدة

علق الإعلامي محمد سعيد على تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، موجهًا رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب محمد سعيد: "مبرووووك إسبانيا بطل العالم 2026.. ولا عزاء للأموال الفاسدة ".

وجاء تعليق الإعلامي عقب تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود منتخب إسبانيا إلى التتويج بلقب كأس العالم، بعدما حافظ "الماتادور" على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على اللقب الذي توج به في نسخة قطر 2022.

وكان المنتخب الإسباني قد شق طريقه إلى النهائي بعد تصدره مجموعته التي ضمت السعودية وأوروجواي والرأس الأخضر، ثم تجاوز النمسا في دور الـ32، والبرتغال في دور الـ16، وبلجيكا في ربع النهائي، قبل أن يحسم تأهله إلى المباراة النهائية بالفوز على فرنسا في نصف النهائي.