فيفا يعلن ترتيب منتخبات العالم بعد تتويج إسبانيا بالمونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، ترتيب منتخبات العالم بعد تتويج المنتخب الإسباني بلقب المونديال عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني.

ارتقى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلى المركز السادس عالميا برصيد 1803,99 نقطة، في الترتيب الشهري الصادر، اليوم ، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

من جهته.. حافظ المنتخب الإسباني على مركزه الأول بعد تتويجه بكأس العالم على حساب نظيره الأرجنتيني، صاحب المركز الثاني في الترتيب، ثم فرنسا في المركز الثالث، وإنجلترا في المركز الرابع، والبرازيل في المركز الخامس.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ المنتخب الوطني المغربي التي يصل فيها إلى المركز السادس عالميا، ويقترب من مربع أفضل 5 منتخبات في العالم.

وعلى الصعيد القاري، يحتل المنتخب المغربي المركز الأول، متبوعا بالمنتخب السنغالي في المركز الثاني (18 عالميا)، ثم المنتخب المصري في المركز الثالث (24 عالميا).