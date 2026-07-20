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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرب سواحل الإمارات .. البحرية البريطانية تعلن تعرض سفية لإصابة بمقذوف مجهول

هجوم على سفينة بالخليج العربي
هجوم على سفينة بالخليج العربي

أفاد مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني (UKMTO)، وهو جهة بريطانية لمراقبة حركة الملاحة البحرية، بتعرض سفينة لإصابة بمقذوف قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة ليلة أمس.

ووقع الحادث حوالي الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، وفقًا لما ذكره المركز، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وجاء في تقرير المركز: "أبلغ قبطان السفينة عن تعرضها لإصابة بمقذوف مجهول، مما أدى إلى تلف جهاز التوجيه. وجميع أفراد الطاقم بخير. ولم تُسجّل أي آثار بيئية. وتُجري السلطات تحقيقًا في الحادث".

ويُذكر أن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني يُراقب حركة الملاحة في الخليج العربي وشمال المحيط الهندي والبحر الأحمر. 

ونظرًا لتأثير الحرب مع إيران على حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ أواخر فبراير، فقد تلقى المركز عددًا كبيرًا من مكالمات الطوارئ من السفن.

سواحل الإمارات البحرية البريطانية مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة الملاحة البحرية

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