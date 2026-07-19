الأردن والإمارات وعُمان تدعو إلى وقف التصعيد وتغليب الحوار لإنهاء الأزمة في المنطقة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي، ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وتغليب الحوار والحلول السلمية لمنع انزلاقها إلى مزيد من التوتر.

وبحث الصفدي، خلال اتصالين هاتفيين مع عبدالله بن زايد والبوسعيدي، اليوم الأحد، تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب الجهود المبذولة لاستعادة التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.

وأدان الصفدي وعبدالله بن زايد الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين التضامن في مواجهتها.

كما أكد الصفدي والبوسعيدي أهمية احترام القانون الدولي، وصون أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وحماية مصالح شعوب المنطقة وسيادة الدول واستقرارها.

وشدد الصفدي وعبدالله بن زايد على ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات سبيلًا لإنهاء الأزمة ومعالجة جميع أسباب التوتر.