قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: تأميم لندن لشركة بريتيش ستيل قد يسبب خسائر للصين
أدعية النبي بعد الفجر .. أفضل الأذكار والأدعية المأثورة بعد صلاة الفجر من سنة الرسول
المحسوسة تقترب من 46 والشبورة تعود.. الأرصاد تحذر من طقس الاثنين وتكشف خريطة الحرارة
سرطان وكلى وكبد.. احذر أضرار القهوة المغشوشة
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 20 يوليو 2026
موجة أمريكية جديدة تستهدف إيران.. واشنطن تواصل هجماتها لليلة التاسعة
الجمهور النحس.. الحزن يسيطر على شوارع تل أبيب بعد خسارة الأرجنتين للمونديال
نجم الاحتفالات.. شقيق لامين يامال يشعل أجواء تتويج إسبانيا بكأس العالم
فيليب السادس يرفع الكأس.. العائلة الملكية تشارك منتخب إسبانيا فرحة الفوز بالمونديال
بالأحضان والدموع.. لامين يامال يواسي ميسي بعد خسارة كأس العالم
الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجوم مفاجئ على مركز قيادة في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026: خلصت الحكاية.. وفاز من يستحق

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

علق الناقد الرياضي فتحي سند على تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية، مؤكدًا أن المنتخب الإسباني استحق التتويج باللقب.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "خلصت الحكاية وفاز من يستحق.. إسبانيا بطل كأس العالم 2026. ماكنش عندي شك إن إسبانيا هتفترس الأرجنتين.. مبروك لإسبانيا الفوز المستحق."

وجاء تعليق سند عقب تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود "الماتادور" الإسباني إلى منصة التتويج، بعدما حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه الثاني في تاريخ كأس العالم، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب الإسباني قد بلغ المباراة النهائية بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.

فتحي سند منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوها على صدى البلد قريباً

ترشيحاتنا

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

سعر بي ام دبليو M4 موديل 2026 في السعودية

Gemini

اكتشاف ثغرة برمجية في أندرويد تسمح لمساعد Gemini بإرسال رسائل SMS دون فتح الهاتف

اخبار السيارات

أخبار السيارات| مواصفات بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2027.. لينكون نافيجيتور 2026 الجديدة

بالصور

سرطان وكلى وكبد.. احذر أضرار القهوة المغشوشة

اضرار القهوة المغشوشة
اضرار القهوة المغشوشة
اضرار القهوة المغشوشة

نسخة من بعض.. كارمن سليمان تخطف الأنظار من حفل زفاف شقيقتها

نسخة من بعض.. كارمن سليمان تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
نسخة من بعض.. كارمن سليمان تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها
نسخة من بعض.. كارمن سليمان تخطف الانظار من حفل زفاف شقيقتها

بالأسود.. إلهام شاهين وابنة شقيقتها يثيران الجدل من كندا

إلهام شاهين وابنة شقيتها يثران الجدل من كندا
إلهام شاهين وابنة شقيتها يثران الجدل من كندا
إلهام شاهين وابنة شقيتها يثران الجدل من كندا

بفستان زفاف ملفت..ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب

ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب
ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب
ريم عامر تحتفل بزفافها على لاعب السلة عمر عزب

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد