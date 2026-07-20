فتحي سند بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026: خلصت الحكاية.. وفاز من يستحق

علق الناقد الرياضي فتحي سند على تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية، مؤكدًا أن المنتخب الإسباني استحق التتويج باللقب.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "خلصت الحكاية وفاز من يستحق.. إسبانيا بطل كأس العالم 2026. ماكنش عندي شك إن إسبانيا هتفترس الأرجنتين.. مبروك لإسبانيا الفوز المستحق."

وجاء تعليق سند عقب تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود "الماتادور" الإسباني إلى منصة التتويج، بعدما حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه الثاني في تاريخ كأس العالم، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب الإسباني قد بلغ المباراة النهائية بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.