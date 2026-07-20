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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عن جدارة واستحقاق.. أحمد شوبير يحتفل بتتويج إسبانيا بالمونديال

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

هنأ الإعلامي أحمد شوبير منتخب إسبانيا بعد تتويجه بلقب كأس العالم 2026، عقب فوزه على منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "عن جدارة واستحقاق؛ منتخب إسبانيا بطلًا لكأس العالم على حساب الأرجنتين ".

وجاء تعليق شوبير عقب تتويج "الماتادور" الإسباني باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد في نهائي البطولة.

وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود منتخب إسبانيا إلى منصة التتويج، بعدما حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه الثاني في كأس العالم، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، فيما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على اللقب الذي توج به في مونديال قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته، قبل أن يتجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، ثم يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.

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