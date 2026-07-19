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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للتجديف الشاطئي يشارك في بطولة كأس فاروس بالبرتغال

منتخب مصر للتجديف الشاطئي يشارك في بطولة كأس فاروس بالبرتغال
منتخب مصر للتجديف الشاطئي يشارك في بطولة كأس فاروس بالبرتغال
أ ش أ

وصلت بعثة المنتخب المصري للتجديف الشاطئي اليوم /الأحد/ إلى البرتغال للمشاركة في بطولة كأس فاروس والمقامة في مدينة أويراس بالبرتغال خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو الجاري بمشاركة نخبة من أبطال التجديف الشاطئي من مختلف دول العالم.
ويترأس البعثة اللواء محمد نور سالم، فيما تتولى القيادة الفنية للمنتخب الكابتن هند عصام وتضم بعثة المنتخب لاعبو ولاعبات منتخب مصر للتجديف الشاطئي ياسين شريف، يوسف سلامة، ريماس أسامة، عاليا عطا ومن نادي القناة الرياضي بالإسماعيلية حبيبة عطا، عمر عبد الشافي، ومن نادي المعادي واليخت اللاعبة هنا السبكي، ومن النادي المصري لليخت المصري بالإسكندرية اللاعب علي مصطفى، وقام بتوديع الفريق بمطار القاهرة الكابتن مصطفي العطار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف.
وقبل انطلاق البطولة، يشارك لاعبو المنتخب الوطني في معسكر تدريبي دولي يقام خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو 2026، ضمن برنامج التضامن الأولمبي وذلك بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية والاستفادة من الاحتكاك الدولي قبل انطلاق المنافسات.
وتأتي هذه المشاركة في إطار خطة الاتحاد المصري للتجديف لتوسيع قاعدة الاحتكاك الدولي للاعبي المنتخب الوطني، واكتساب المزيد من الخبرات الفنية، استعدادًا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، في ظل الاهتمام المتزايد برياضة التجديف الشاطئي التي أصبحت ضمن الرياضات الأولمبية.
وقال اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، إن مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس فاروس بالبرتغال تأتي ضمن خطة الاتحاد لإعداد اللاعبين بأفضل صورة ممكنة من خلال الاحتكاك المستمر مع المدارس العالمية في رياضة التجديف الشاطئي.
وأضاف أن المعسكر التدريبي الدولي الذي يسبق البطولة يمثل فرصة مهمة لرفع المستوى الفني والبدني للاعبين، واكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض المنافسات الرسمية، مؤكدا ثقته في قدرة لاعبي المنتخب على تقديم مستويات مشرفة تعكس التطور الذي تشهده رياضة التجديف في مصر.
وأشار إلى أن الاتحاد يواصل تنفيذ استراتيجية تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الدولية وإعداد جيل قادر على المنافسة في البطولات القارية والعالمية، خاصة مع تزايد الاهتمام برياضة التجديف الشاطئي وإدراجها ضمن البرنامج الأولمبي، متمنيا التوفيق لجميع أفراد البعثة وتحقيق نتائج تليق باسم مصر.

بعثة المنتخب المصري للتجديف الشاطئي بطولة كأس فاروس والمقامة في مدينة أويراس بالبرتغال نخبة من أبطال التجديف الشاطئي

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