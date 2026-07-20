بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم.. دوري روشن يفاجئ الجماهير بصورة ساخرة لرونالدو

أثار الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي على موقع "فيسبوك" تفاعلًا واسعًا، بعدما نشر صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يضحك، عقب تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026.

وجاءت الصورة بعد انتهاء المباراة النهائية التي جمعت إسبانيا والأرجنتين، في لقطة اعتبرها كثير من المتابعين ساخرة، خاصة أن رونالدو كان قد توقع في تصريحات سابقة فوز المنتخب الإسباني على الأرجنتين في النهائي.

وكان منتخب إسبانيا قد توج بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود "الماتادور" الإسباني إلى التتويج باللقب العالمي، بعدما حافظ منتخب بلاده على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه الثاني في تاريخ كأس العالم، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الحفاظ على اللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته، ثم أطاح بالنمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحجز مقعده في النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.