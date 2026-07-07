الوطنية للانتخابات: تعاون مع الاتحاد الإفريقي في مجال نقل الخبرات

كشف القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل أعمال الدورة العاشرة للمنتدى القاري السنوي لهيئات إدارة الانتخابات في الدول الأفريقية، قائلا إن الفعاليات اختتمت بالإشادة بالتجربة المصرية الفريدة والمتميزة في تمكين المواطنين المقيمين بالخارج من التصويت خلال الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز أن ذلك تحقق بفضل قوة الإرادة السياسية، التي حرصت على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في مباشرة حقوقهم السياسية، وهو ما أكدته جميع الدول الإفريقية المشاركة، حيث شددت على أن قوة الدول تنبع من تمكين مواطنيها من ممارسة حقوقهم، ليس داخل الوطن فقط، وإنما خارجه أيضًا.

أوضح أن التعاون المستمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والاتحاد الإفريقي في مجال نقل الخبرات هو ما أسهم في عقد هذا المنتدى داخل مصر، وتحديدًا في مدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أن التجربة المصرية عُرضت أمام الوفود المشاركة، من خلال عرض تقديمي تناول آليات تنفيذ تصويت المصريين بالخارج، بحضور ممثلي أكثر من 55 دولة، وما يقرب من 100 مشارك من مختلف الدول الإفريقية.

وأكد أن المشاركون أبدى إعجابهم بآليات التنفيذ والتنظيم، وهو ما تحقق أيضًا بفضل التنسيق الكامل مع جميع أجهزة الدولة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، التي تؤدي دورًا محوريًا في حصر أعداد الجاليات المصرية بالخارج، وتحديد المقار الانتخابية التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم.