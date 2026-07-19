بعثة منتخب مصر للسلاح تغادر إلى هونج كونج للمشاركة في بطولة العالم

تبدأ بعثة منتخب مصر للسلاح، اليوم الأحد، التوجه إلى هونج كونج للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو الجاري، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية في مختلف الأسلحة.

ومن المقرر أن تغادر البعثة على فوجين، في إطار الاستعداد لخوض منافسات البطولة، بينما تواصل بعض المنتخبات برامجها الإعدادية من خلال معسكرات خارجية قبل انطلاق المنافسات.

قائمة منتخب مصر للسلاح

وضمت قائمة منتخب سلاح الشيش للرجال كلًا من: محمد حمزة، وعبد الرحمن طلبة، وكريم مدحت، وأمير أحمد حسن، فيما تضم قائمة السيدات: سارة حسني، ونهى هاني، ولجين خالد.

وفي منافسات سلاح السيف، يمثل منتخب الرجال كل من أحمد السداوي، وزياد السيسي، وأدهم معتز، ومحمد عامر، بينما تضم قائمة السيدات نجوى نوفل، وريناد الدكش، والعنود حازم.

أما منتخب سيف المبارزة للرجال، فيشارك بكل من محمد السيد، ومحمود السيد، ومحمود محسن، ويوسف شامل، بينما تضم قائمة السيدات لولوه سليمان، وآية شريف، وناردين إيهاب، وفرح محفوظ.

وتخوض بعض المنتخبات معسكرات خارجية ضمن المرحلة الأخيرة من الإعداد، حيث يقيم منتخب سلاح السيف معسكرًا في الصين، بينما يتواجد منتخب رجال سيف المبارزة في إيطاليا، في حين يواصل منتخب سلاح الشيش استعداداته من خلال معسكر تدريبي في اليابان، قبل التوجه إلى هونج كونج لخوض منافسات بطولة العالم.

