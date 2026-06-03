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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح معرض مشروعات تخرج الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الواد الأهلية

افتتاح المعرض
افتتاح المعرض
يوسف رجب

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، المعرض الطلابي الأول لمشروعات التخرج بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتورة نهلة فتحي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قنا لشئون التعليم والطلاب والدكتورة نجوى سعد، مدير برنامج الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادى الأهلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

 

وتفقد رئيس جامعة قنا، المشروعات المشاركة بالمعرض، واستمع إلى شرح من الطلاب حول الأفكار التي تتناولها مشروعاتهم وآليات تنفيذها، وما تقدمه من حلول تقنية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية ودعم جهود التحول الرقمي في مختلف القطاعات، كما ناقش الطلاب في الجوانب العلمية والتطبيقية للمشروعات وآفاق تطويرها وتحويلها إلى نماذج قابلة للتنفيذ والاستفادة منها على أرض الواقع.


 

وشهد المعرض مجموعة متنوعة من المشروعات التي عكست قدرات الطلاب في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع، حيث برزت مشروعات في مجال الرعاية الصحية والتقنيات الطبية من بينها مشروع IQ الذي يقدم حزمة متكاملة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اكتشاف الأمراض ودعم اتخاذ القرار، ومشروع وريد لإدارة بنوك الدم إلكترونيًا وتسهيل الربط بين المرضى والمتبرعين وبنوك الدم، ومشروع دوائي Dwayee الذي يتيح البحث عن الأدوية وتحديد أقرب الصيدليات التي يتوافر بها الدواء مع إمكانية المقارنة بين الأسعار والطلب الإلكتروني، إلى جانب مشروع Habit Mood الذي يعتمد على سوار ذكي لمتابعة المؤشرات الحيوية والعادات اليومية للمستخدم.
 

وفي مجال التعليم الذكي والخدمات الأكاديمية، قدم الطلاب مشروع EduBrain كمنصة جامعية متكاملة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل المحتوى التعليمي إلى ملخصات وبنوك أسئلة ومقاطع صوتية تساعد الطلاب على التحصيل الدراسي، كما شملت المشروعات مشروع ExamGuard لمراقبة الامتحانات الإلكترونية باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي للحد من الغش وتعزيز النزاهة الأكاديمية، بالإضافة إلى مشروع سند الذي يهدف إلى دعم الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد من خلال أدوات تدريب ومتابعة ذكية تساعدهم على التفاعل بصورة أفضل مع المجتمع.

التحول الرقمي

كما ضم المعرض عددًا من المشروعات الموجهة لدعم الأعمال والتحول الرقمي وريادة الأعمال، من بينها مشروع EaseClub لإدارة الأندية الرياضية إلكترونيًا من خلال منصة متكاملة لإدارة العضويات والاشتراكات والفعاليات، ومشروع InvesTry كمنصة رقمية للتمويل الجماعي تربط أصحاب المشروعات بالمستثمرين عبر نماذج تمويل متنوعة في بيئة آمنة.
 

فضلًا عن مشروع Teamify لإدارة المشروعات والتعاون بين فرق العمل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالتحديات وتحسين كفاءة الأداء والإنتاجية.


وفي مجال السياحة الذكية، استعرض الطلاب مشروع King Tut، وهو منصة رقمية تسهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية من خلال مساعدة السائحين على تخطيط رحلاتهم وحجز الفنادق وتذاكر الطيران واستكشاف المعالم السياحية عبر تطبيق ذكي متكامل.
 

بيئة تعليمية حديثة

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن المشروعات المعروضة تعكس ما يمتلكه طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية من قدرات علمية ومهارات تقنية متقدمة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل من خلال بيئة تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والابتكار.
 

وأضاف عكاوى، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأفكار الإبداعية القابلة للتطبيق وتشجيع الطلاب على تطوير حلول تقنية تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
 

وأشاد رئيس جامعة قنا، بالمستوى المتميز للمشروعات المشاركة، مثمنًا جهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تنفيذها، ومؤكدًا أن هذه النماذج تعكس جودة العملية التعليمية وتمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل التكنولوجي ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
 

قنا جامعة قنا الذكاء الاصطناعى جامعة جنوب الوادى الأهلية مشروعات التخرج التحول الرقمي

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