موعد مباراة انبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية يوم الاثنين المقبل لمتابعه نهائي كأس عاصمة مصر بين انبي والمصري البورسعيدي.

وتنطلق مباراة المصري وإنبي الإثنين 8 يونيو، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد السويس الجديد.

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت

وتأهل المصري للنهائي؛ عقب الفوز على “زد إف سي” في الدور نصف النهائي، بينما تأهل إنبي؛ عقب تفوقه على “وادي دجلة”.

كما يشهد اليوم نفسه، إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين “زد” و"وادي دجلة"، والتي تنطلق في تمام الساعة 5 مساءً على الملعب ذاته، قبل ساعات من إقامة المباراة النهائية.



