إغلاق الطريق السريع مؤقتا.. فرق الإطفاء تسيطر على حريق اندلع في قرية بقبرص

تمكنت فرق الإطفاء القبرصية من إخماد حريق اندلع، ظهر اليوم الأحد، بالقرب من قرية بيسوري الساحلية بجانب الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي ليماسول وبافوس ما أدى إلى إغلاقه مؤقتاً وتحويل المرور قبل أن تتم إعادة فتحه لاحقاً في الاتجاهين بعد السيطرة على النيران.

وذكرت هيئة الإطفاء القبرصية، في بيان أوردته صحيفة "سايبرس ميل"، أن الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثة ظهرًا (بحسب التوقيت المحلي لقبرص) في منطقة مجاورة للطريق السريع، وتم إرسال أربع سيارات إطفاء إلى الموقع، كما قامت طائرة برش المياه للسيطرة على الحريق.

وأُغلق الطريق السريع مؤقتًا أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين بالقرب من بيسوري، وتم تحويل مسار السائقين المتجهين نحو ليماسول وبافوس إلى الطريق القديم الساحلي بين ليماسول وبافوس.

ويتواجد ضباط الشرطة وفرق الإطفاء في موقع الحريق لتنظيم حركة المرور، وحثت الشرطة السائقين على اتباع تعليمات الضباط وتوخي الحذر الشديد أثناء المرور في المنطقة.