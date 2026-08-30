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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان.. إطلاق مبادرة مدرستي مستقبلي.. وتكريم أوائل الشهادات العامة.. وإزالةللتعديات بالموجة الـ30.. ومواصلة فعاليات شارع الفن

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق: 29/8/2026 أحداث متنوعة. 

أطلق المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مبادرة «مدرستى مستقبلى» بمكتبة مصر العامة، بهدف رفع وعى طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بالفرص والمسارات التعليمية المتاحة أمامهم بعد هذه المرحلة، بما يساعدهم على إختيار المسار التعليمى المناسب لقدراتهم وميولهم، وفقاً لإحتياجات سوق العمل .

https://www.elbalad.news/7088966

كرم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان كلاً من الطالب أحمد محمد على ، لحصوله على المركز الثانى على مستوى المحافظة فى الثانوية العامة بالقسم الأدبى ، والطالب كريم عاطف أحمد لحصوله على المركز السابع بالدبلوم الفنى للتعليم المزدوج من خلال إهداؤهم شهادة تقدير وميداليات تذكارية وذلك تقديراً لتفوقهما وتميزهما العلمى .

https://www.elbalad.news/7088969

واصلت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة على ياسين جهودها الميدانية لرفع مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضارى بالمدينة، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/7088870

نجحت جهود العاملين بالوحدة المحلية بإدفو فى إزالة 11 حالة تعدى على أملاك الدولة بقرية الرمادى بحرى بمساحة 2000 م2 وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين. 

https://www.elbalad.news/7088875

جهود متنوعة 

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان يوماً جديداً من فعاليات مبادرة "شارع الفن" ، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، وضمن المشروع القومى للفنون "الثقافة حياة"

https://www.elbalad.news/7089043

ترأس المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الاجتماع التنسيقى مع رؤساء المراكز والمدن عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

https://www.elbalad.news/7088967

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بدء المرحلة الأولى من الموجه الـ 30  التى تستمر فى الفترة من 29 أغسطس الجارى ، وحتى 18 سبتمبر المقبل بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو .

https://www.elbalad.news/7089128

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