محافظ أسوان يتابع انطلاق المرحلة الأولى من الموجة 30 لإزالة التعديات

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بدء المرحلة الأولى من الموجه الـ 30 التى تستمر فى الفترة من 29 أغسطس الجارى ، وحتى 18 سبتمبر المقبل بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو .

ويأتى ذلك مع إنطلاق فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 30 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للحفاظ على حق الدولة والشعب فى إراضية.

ويأتى تنفيذ الموجه الـ 30 التى ستنطلق مرحلتها الثانية فى 26 سبتمبر ، وتنتهى فى 16 أكتوبر القادم ، ومرحلتها الثالثة فى 24 أكتوبر ، وتنتهى فى 13 نوفمبر ، فى إطار جهود الدولة للتصدى بكل حسم للتعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها .

التنسيق الحكومى والأمنى

تأتى الحملات فى ظل المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية .

إزالة حالتين بإجمالى مساحة 440 م2

وفى هذا الصدد نفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل حملة لإزالة حالات التعدى ، حيث أسفرت جهود الحملة عن إزالة عدد 2 حالة متغير مكانى بإجمالى مساحة بلغت 440 م2 .

تنفيذ الإزالة بمعدات الوحدة المحلية

وتم تنفيذ أعمال الإزالة بمعرفة ومعدات الوحدة المحلية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ، وذلك فى إطار إستمرار جهود المحافظة للحفاظ على أملاك الدولة والتعامل الفورى مع أى تعديات أو مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية .

تواصل الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان ، تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية ، والتعامل الحاسم مع التعديات بما يسهم فى الحفاظ على أراضى الدولة وفرض سيادة القانون .