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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميدان المحطة بأسوان يتابع فعاليات مبادرة "شارع الفن" إحتفالاً بذكرى المولد النبوى.. صور

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان يوماً جديداً من فعاليات مبادرة "شارع الفن" ، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ، وضمن المشروع القومى للفنون "الثقافة حياة" ، بهدف نشر الفنون والإبداع فى الميادين والفضاءات العامة، وإتاحة الأنشطة الثقافية والفنية لمختلف فئات المجتمع .

فرقة أسوان للموسيقى العربية تقدم باقة من الأغانى الدينية
وشهدت الفعاليات عرضاً فنياً لفرقة أسوان للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد صبرى ، قدمت خلاله باقة من الأغانى الدينية إحتفالاً بذكرى المولد النبوى الشريف ، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن بينها "الرضا والنور" ، و"عليك سلام الله"، و"آمنة أم النبى"، و"يا رايحين للنبى الغالى"، و"قمرون"، و"مدد مدد"، و"مولاى إنى ببابك"، و"القلب يعشق"، و"يا نبى مدد"، و"إيه العمل يا أحمد"، و"المسك فاح "

ورش فنية للأطفال لاكتشاف وتنمية المواهب

كما تضمنت الفعاليات ورشة فنية للأطفال بعنوان "لوحة ببصمات اليد"، من تدريب الفنانة مى عبد الهادى، بما يسهم فى تنمية القدرات الفنية والإبداعية لدى الأطفال، وتشجيعهم على التعبير الفنى والمشاركة فى الأنشطة الثقافية.

إستمرار الفعاليات الفنية والثقافية بميدان المحطة


وتم تنفيذ الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى، وشهدت حضور قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ويوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان ، والذى أكد على إستمرار تقديم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية ضمن المبادرة، وإتاحة الحضور لجميع فئات الجمهور، بما يعزز التفاعل المجتمعى ويجعل من الفضاءات العامة ساحات مفتوحة للفن والثقافة والإبداع .

برنامج أسبوعى متنوع لدعم الحراك الثقافى والفنى

تقام فعاليات المبادرة يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتبدأ فى تمام الساعة الثامنة مساءً، من خلال برنامج متنوع يضم عروضاً فنية، وعروض مسرح عرائس، واكتشاف المواهب، إلى جانب تنظيم ورش فنية يقدمها نخبة من الفنانين التشكيليين.

فعاليات جديدة لمبادرة "شارع الفن" بميدان المحطة بأسوان إحتفالاً بالمولد النبوى الشريف، تضمنت عروضاً موسيقية دينية وورشاً فنية للأطفال، مع إستمرار البرنامج الأسبوعى للمبادرة بهدف نشر الفنون والثقافة، واكتشاف المواهب، وتعزيز التفاعل المجتمعى فى الفضاءات العامة.

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