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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو سمبل تواصل جهود النظافة ورفع كفاءة الشوارع استعدادًا للعام الدراسى الجديد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية برئاسة على ياسين جهودها الميدانية لرفع مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضارى بالمدينة، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسى الجديد وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس

فى هذا الإطار، قامت فرق العمل بالوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة داخل المدارس وفى محيطها، مع قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات، بما يسهم فى توفير بيئة نظيفة وآمنة للطلاب والعاملين بالمدارس، وتهيئة محيط المدارس بالشكل اللائق مع بدء العام الدراسى الجديد.

متابعة نظافة الشوارع الرئيسية


كما تم تنفيذ جولة ميدانية للمرور على الشوارع الرئيسية بالمدينة، والتأكد من مستوى النظافة ورفع أى مخلفات، وخاصة بالطرق والمحاور الحيوية التى تربط بين مطار أبو سمبل والمعابد، باعتبارها من أهم المداخل والمناطق الحيوية بالمدينة.

تحسين المظهر الحضارى للمدينة

وتتواصل أعمال النظافة ورفع كفاءة المناطق الحيوية بمدينة أبو سمبل السياحية، مع الاهتمام بالمناطق المحيطة بالمدارس والشوارع الرئيسية، بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، وظهورها بالشكل اللائق أمام المواطنين والزائرين.

تأتى هذه الجهود فى إطار توجيهات محافظ أسوان بالارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضارى، والاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، مع مواصلة رفع كفاءة الشوارع والمناطق الحيوية بمدينة أبو سمبل السياحية، بما يعكس الصورة اللائقة للمدينة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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