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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يستجيب لأهالى الكاجوج بكوم إمبو .. سيارات لتسليك الخطوط وسحب وشفط المياه الصرف

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بضرورة قيام لجنة مشتركة برئاسة اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإنتقال إلى موقع الشكوى الواردة بشأن وجود إنسداد بخطوط الصرف الصحى بقرية الكاجوج للوقوف على أسبابها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بشكل عاجل .

تعامل فورى 

وبالمعاينة تبين وجود إنسداد بخطوط مواسير الصرف الصحى ، وتم توجيه سيارات الصرف الصحى إلى موقع الشكوى لسحب وشفط المياه ، بالإضافة إلى الدفع بسيارة نافورى لتنفيذ أعمال تسليك خط الصرف الصحى ورفع كفاءته .

متابعة مستمرة 

وأوضح أحمد على رئيس قرية الكاجوج بأن أعمال المتابعة مستمرة لحين الإنتهاء من المشكلة وعودة خط الصرف الصحى إلى كفاءته التشغيلية الطبيعية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وسرعة الإستجابة لشكاواهم والتعامل الفورى مع أى مشكلات طارئة .

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