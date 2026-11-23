أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، (١٩) قرارًا تأديبيًا بشأن (٦١) من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعدد من الوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن وأحياء ( الزقازيق وفاقوس والحسينية ومنيا القمح وأبو حماد والإبراهيمية ) واحالتهم إلى المحاكمة التأديبية بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات.

أكد محافظ الشرقية أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري، وضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك في ضوء أحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وبناءً على كتب هيئة النيابة الإدارية و مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة المعروضه والمعتمدة في هذا الشأن.

أوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة، ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وترسيخ الانضباط الوظيفي، والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.