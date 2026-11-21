كشفت تسريبات تقنية حديثة نشرها موقع "9to5Mac" عن استعداد شركة أبل لإعادة تصميم هواتفها الرائدة "iPhone 20 Pro" المقرر إطلاقها العام المقبل، لتدمج بين خفة ونحافة هاتف "iPhone Air" وقدرات التصوير المتطورة في سلسلة "Pro".

ملامح التصميم الجديد لهاتف iPhone 20 Pro

أوضح التقرير أن أبل تخطط للاحتفال بالذكرى العشرين لإطلاق آيفون عبر تقديم تصميم فريد يعتمد على شاشة رباعية الانحناء، مما يمنح واجهة الهاتف مظهراً خالياً تماماً من الحواف الجانبية.

وأشار مسربو الأخبار التقنية إلى أن طرازات "iPhone 20 Pro" ستأتي بهيكل أكثر نحافة مقارنة بالأجيال السابقة مع حواف منحنية، إلى جانب احتمالية إعادة استخدام معدن التيتانيوم، مستعيرة العديد من السمات الجمالية التي ميزت هاتف "iPhone Air".

توازن بين النحافة وأداء الكاميرات والبطارية

لفت التقرير إلى أن الهاتف المرتقب لن يصل إلى النحافة الفائقة لهاتف "iPhone Air"، لكنه سيحقق توازناً يجمع بين خفة التصميم والحفاظ على أقوى نظام كاميرات في هواتف آيفون، بما يشمل الكاميرا الرئيسية وعدسة التقريب البصري (Telephoto) التي تفتقر إليها الطرازات فائقة النحافة.

وبحسب ما ذكره الموقع، سيوفر "iPhone 20 Pro" أيضاً عمراً أطول للبطارية مقارنة بطراز "Air"، ليمثل الخيار المثالي للمستخدمين الباحثين عن هاتف رائد متكامل بعيداً عن هواتف أبل القابلة للطي مثل "iPhone Duo 2".