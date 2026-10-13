قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس القيادة اليمني: أمن السعودية واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن اليمن ومصالحه
إلغاء قرارات فصل سابقة وعلاج الإدمان.. أبرز مقترحات تعديل تعديل قانون 73
الوزراء يستعرض رؤى الخبراء لتعزيز الأمن القومي المصري في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية
وزارة السياحة والآثار تتابع على مدار الساعة حركة رحلات سفر وعودة المعتمرين المصريين
الهلال الأحمر يوجه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى حادث انهيار عقار حدائق القبة
السكة الحديد تتيح حجز تذاكر السفر إلكترونيًا من أول أكتوبر.. تفاصيل
الأقمار الصناعية ترصد سحب عالية ومتوسطة تؤثر على بعض المحافظات
نتنياهو يرفع سقف التهديدات قبل الانتخابات.. استعداد إسرائيلي لسيناريو «انقلاب البنادق» في الضفة الغربية
ترامب يتهم الحوثيين بمحاولة رفع أسعار النفط ويحذرهم أنه لن ينسى تصرفاتهم
ترامب يصعّد لهجته ضد الفصائل المسلحة اليمنية: سلوكها سيئ للغاية
موعد مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد
الوزراء السعودي: ميليشيا الحوثي ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات المملكة والحرمين وقاصديهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بقرار من النيابة العامة.. إعدام 784 كيلو لحوم ودواجن ومصنعاتها بسوهاج

جانب من إعدام المنتجات
جانب من إعدام المنتجات
سوهاج _ أنغام الجنايني

نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج قرار النيابة العامة بإعدام 784 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، سبق ضبطها والتحفظ عليها لمخالفتها الاشتراطات المنظمة لتداول المنتجات الغذائية، وذلك بإجمالي 7 محاضر، في إطار جهود تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ماذا حدث؟

وجاء تنفيذ القرار، اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026، بناءً على تعليمات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وتحت قيادة الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وبإشراف الدكتورة مروة عمر الفاروق، القائمة بأعمال مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وتولى تنفيذ قرار الإعدام الدكتور وليد محمود والدكتور ريمون فايز، طبيبا إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، حيث جرى التخلص من الكميات المضبوطة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بشأن المضبوطات الواردة في المحاضر السبعة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الأجهزة المعنية لمواجهة مخالفات تداول اللحوم ومنتجاتها، والتأكد من عدم إعادة طرح المضبوطات بالأسواق، بما يسهم في الحد من المخاطر التي قد تهدد صحة المواطنين نتيجة تداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

الطب البيطري يواصل حملاته الرقابية

من جانبه، شدد الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن ومصنعاتها بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لضمان سلامة المنتجات الغذائية المطروحة للمواطنين.

وتواصل مديرية الطب البيطري جهودها الرقابية في إطار خطة تستهدف إحكام السيطرة على تداول اللحوم ومنتجاتها، والحفاظ على الصحة العامة، والتصدي للممارسات المخالفة التي قد تعرض المستهلكين للخطر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج لحوم إعدام دواجن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين القانونية

بالأسماء.. أعضاء النيابة الإدارية الجدد يؤدون اليمين أمام وزير العدل| صور

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

ترشيحاتنا

رشاد العليمي

رئيس مجلس القيادة اليمني: عملية فجر اليمن ماضية نحو هدفها لإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية

د. ليال منصور تكشف أنه ليس هناك أزمة في النفط ولكن هناك أزمة في الطلب عليه

د. ليال منصور: ليس هناك أزمة في النفط ولكن في الطلب عليه

الدكتور جمال شعبان

البسطرمة واللانشون والسجق.. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

بالصور

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر
موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 في مصر

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية
الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

فيديو

مرض غامض يضرب تركيا

مرض غامض يضرب تركيا! .. آلاف المصابين وتحذيرات عاجلة من مياه الشرب

الفريق طيار عمرو صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: قادرون على تنفيذ مختلف المهام في جميع الظروف لحماية الأمن القومي المصري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد