بقرار من النيابة العامة.. إعدام 784 كيلو لحوم ودواجن ومصنعاتها بسوهاج

نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج قرار النيابة العامة بإعدام 784 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، سبق ضبطها والتحفظ عليها لمخالفتها الاشتراطات المنظمة لتداول المنتجات الغذائية، وذلك بإجمالي 7 محاضر، في إطار جهود تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ماذا حدث؟

وجاء تنفيذ القرار، اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026، بناءً على تعليمات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وتحت قيادة الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وبإشراف الدكتورة مروة عمر الفاروق، القائمة بأعمال مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وتولى تنفيذ قرار الإعدام الدكتور وليد محمود والدكتور ريمون فايز، طبيبا إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، حيث جرى التخلص من الكميات المضبوطة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بشأن المضبوطات الواردة في المحاضر السبعة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الأجهزة المعنية لمواجهة مخالفات تداول اللحوم ومنتجاتها، والتأكد من عدم إعادة طرح المضبوطات بالأسواق، بما يسهم في الحد من المخاطر التي قد تهدد صحة المواطنين نتيجة تداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

الطب البيطري يواصل حملاته الرقابية

من جانبه، شدد الدكتور أحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية على منافذ بيع وتداول اللحوم والدواجن ومصنعاتها بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لرصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لضمان سلامة المنتجات الغذائية المطروحة للمواطنين.

وتواصل مديرية الطب البيطري جهودها الرقابية في إطار خطة تستهدف إحكام السيطرة على تداول اللحوم ومنتجاتها، والحفاظ على الصحة العامة، والتصدي للممارسات المخالفة التي قد تعرض المستهلكين للخطر.