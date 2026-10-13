أخبار التوك شو| كيلو الدواجن بـ115 جنيهًا ومقترح لبيعها بخصم 25% عبر منافذ التموين.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر



استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5287 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6168 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7050 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50544 جنيه.

كيلو الدواجن بـ115 جنيهًا.. مقترح لبيعها بخصم 25% عبر منافذ التموين



قفزة في أسعار الدواجن تثير تساؤلات المواطنين، وفجوة تتسع بين سعر البيع في المزرعة وما يدفعه المستهلك، وسط اتهامات للحلقات الوسيطة بزيادة الأعباء السعرية.



أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية يأتي في إطار تصحيح مسار الأسعار، بعد التراجع الكبير الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الأسعار السابقة لم تكن تحقق التوازن المطلوب بالنسبة للمنتجين.



العكلوك: نثمن موقف الرئيس السيسي بالوقوف ضد مخططات التهجير

أكد مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن اجتماع المندوبين بالجامعة العربية ناقش التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال في الضفة وغزة.



وأضاف مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية لإكسترا نيوز، أن اجتماع المندوبين بالجامعة العربية أكد ضرورة تفعيل أدوات وآليات العمل العربي المشترك لحماية الشعب الفلسطيني.



انفراجة منتظرة لأصحاب المعاشات.. متى تنتهي أزمة تأخر الصرف؟

صياغة مختلفة تماما تتصدر أزمة تأخر صرف المعاشات اهتمامات عدد كبير من المواطنين، خاصة أن المعاش يمثل مصدر الدخل الأساسي والوحيد لدى بعض الأسر، التي تعتمد عليه في توفير احتياجاتها اليومية من الطعام والدواء ومستلزمات المعيشة.

ومع تكرار شكاوى بعض أصحاب المعاشات بشأن تأخر حصولهم على مستحقاتهم، تتزايد المطالبات بتطوير منظومة الصرف، وتسريع الإجراءات الإلكترونية، وفرض رقابة أكثر فاعلية لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين.



الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. والصغرى في القاهرة 20 درجة



كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء موضحًا أن البلاد تشهد أجواء خريفية مع اختلاف درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، وسط تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأوضح القياتي خلال صباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة تميل إلى الارتفاع نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتًا إلى أن الأجواء تصبح معتدلة في بداية الليل وتميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة منه والصباح الباكر.



الجامعة العربية: الاستيطان وتهجير الفلسطينيين يقوضان حل الدولتين ويهددان فرص السلام

حذر السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، من تداعيات السياسات الإسرائيلية على مستقبل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الأرض والسكان، من خلال التهجير وتوسيع الاستيطان وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح فائد مصطفى، خلال أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والمخصصة لبحث القضية الفلسطينية، أن استمرار هذه الممارسات يفرض تحديات كبيرة أمام الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، في ظل تصاعد الاستيطان ومحاولات فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية.



برلماني يكشف مفاجأة عن قانون التصالح: مفيد لغير المستفيدين بالعزب والنجوع

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن “رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما صائبة وسباقة، وهو ما أرسى الأمن والاستقرار في بلدنا”.

وقال شحاتة، خلال لقائه مع نهاد سمير، مقدمة برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن جولة الرئيس السيسي الآسيوية الأخيرة كانت موفقة في ماليزيا وكوريا وإندونيسيا.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.74 جنيه

سعر الشراء: 52.60 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.95 جنيه

سعر الشراء: 58.79 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.78 جنيه

سعر الشراء58: 69 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.02 جنيه

سعر الشراء: 14.00 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.32 جنيه

سعر الشراء: 14.35 جنيه.



وزير الخارجية: مصر تتضامن مع السعودية في مواجهة الاعتداءات المستهدفة لأمنها

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قال إن مصر تتضامن مع السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها.



وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن الأمن القومي السعودي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.