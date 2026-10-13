برلماني يكشف مفاجأة عن قانون التصالح: مفيد لغير المستفيدين بالعزب والنجوع

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن “رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما صائبة وسباقة، وهو ما أرسى الأمن والاستقرار في بلدنا”.



وقال شحاتة، خلال لقائه مع نهاد سمير، مقدمة برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن جولة الرئيس السيسي الآسيوية الأخيرة كانت موفقة في ماليزيا وكوريا وإندونيسيا.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح من أهم القوانين التي تمس المواطن المصري، موضحًا أنه سوف يحل مشاكل أكثر من 12 مليون مواطن.

وأضاف أن قانون التصالح بدأ في 2019 قبل أن يتم تعديله مرتين الأولى كانت في 2020 ثم المرة الثانية والأخيرة كانت في 2023، لافتا إلى أن هذه التعديلات بسبب التحديات والمشاكل والعقبات التي واجهت الجهة الإدارية القائمة على التنفيذ.

وأوضح المهندس هاني شحاتة أن عدد الحاصلين على نموذج 10 في التصالح خلال الفترة منذ 2019 وحتى 2023 لا تزيد نسبتهم على 4%.

وذكر أنه منذ 2023 حتى الآن ارتفعت نسبة الحاصلين على نموذج 8 إلى 22%، موضحا أن تعديل أن قانون التصالح سوف يزود دخل الدولة، إضافة إلى أن 39 % من هذه الأموال تذهب لصيانة وإحلال وتجديد الصرف الصحي في القرى والعزب.

